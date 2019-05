Stiri pe aceeasi tema

- Seful extremei dreapta austriece si vicecancelar, Heinz-Christian Strache, a fost acuzat vineri pentru ca a promis unei asa-zise nepoate a unui oligarh rus contracte publice in schimbul unui sprijin financiar, potrivit unor afirmatii aparute in presa care au provocat un val de indignare in tara, relateaza…

- Administratia Vladimir Putin depune eforturi pentru influentarea rezultatelor scrutinului organizat in tarile Uniunii Europene pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, avertizeaza serviciile de informatii din Germania, citate de agentia DPA, de postul NTV si de publicatia Der Spiegel,…

- Agentiile de spionaj britanica si olandeza si-au restrictionat semnificativ cantitatea de informatii pe care o impartasesc cu Viena in principal din cauza legaturilor dintre Partidul Libertatii (FPO), aflat la guvernare in Austria, si Rusia, sustine un deputat al opozitiei austriece, citat de Reuters,…

- Partidul Libertatii din Austria (FPOe, extrema dreapta) se afla sub presiunea partenerului sau de coalitie, Partidul Popular (OeVP, conservator), referitor la informatiile privind legaturile FPOe cu Miscarea Identitara, care a primit o donatie de la presupusul autor al atentatelor de luna trecuta din…

- Partidul Social Democrat condus de Liviu Dragnea vine cu precizari referitoare la proiectul de lege privind repatrierea aurului.„Despre proiectul de lege promovat de președintele PSD, Liviu Dragnea, privind repatrierea rezervei de aur a Romaniei, pentru moment spunem doar atat: Germania iși…