Stiri pe aceeasi tema

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- Sebastian Ghita s-a dezlantuit pur si simplu in cel de-al treilea episod al interviului video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. De aceasta data, Ghita spune ca i s-ar fi falsificat probe de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Mai mult, Ghita i-a jignit grav pe oamenii Laurei…

- In a treia parte a interviului inregistrat la Belgrad sunt atinse multe puncte sensibile: armata de acoperiți a DNA, cum s-a deteriorat relația dintre Victor Ponta și Florian Coldea sau cat de puternica este „antena CIA” din Romania.

- Sebastian Ghița a facut noi dezvaluiri, in cel de-al treilea episod din interviul realizat de Ion Cristoiu la Belgrad! Conform fostului deputat PSD, Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea aveau legaturi cu CIA.”Pe ei nu ii intereseaza corupția. ”Hai, da-ne pe unul mare și tu scapi!”, asta…

- Dezvaluirile recente despre actiunile procurorilor de la DNA Ploiesti in cazul familiei Cosma, dar si ultimele dezvaluiri lansate de Sebastian Ghita in interviul luat de Ion Cristoiu la Belgrad, au atras atentia unei publicatii care trateaza cele mai importante subiecte din Uniunea Europeana. „Anticorupția…

- Jurnalistul Ion Cristoiu face noi dezvaluiri din timpul deplasarii de la Belgrad, acolo unde i-a luat un interviu video fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. Jurnalistul l-a dat de gol pe Ghita si a spus in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ce telefon ar fi primit fostul deputat.Citeste…

- Dupa interviul pe care Sebastian Ghița, care se afla inca in Serbia, i l-a acordat lui Ion Cristoiu, fostul deputat a fost fotografiat in holul unui hotel din Belgrad, in compania lui Cristoiu, dar și a lui Dan Andronic.

- Dialogul – prezentat de Evenimentul zilei – dintre fostul deputat de Prahova și om de afaceri Sebastian Ghița – plecat din țara in decembrie 2016 – și jurnalistul Ion Cristoiu a ținut și va continua sa țina cu sufletul la gura toata Romania o buna perioada de timp de acum incolo. Șefi de „structuri”,…

- Dezvaluirile fostului deputat fugar, Sebastian Ghita, i-au pus pe jar pe parlamentari. Acestia au luat pozitie imediat dupa episodul doi al interviului video realizat de Ion Cristoiu, la Belgrad. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, seful Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda,…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, scoate la iveala noi dezvaluiri incendiare in cel de-al doilea episod al interviului video acordat lui Ion Cristoiu. Ghita o acuza pe Kovesi ca a fost si ea la petrecerile celor de la SRI si a devoalat mai multe amanunte picante.Citește și: Mișcare inedita…

- Primul episod al interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghița s-a terminat cu momentul in care fostul deputat ii arata o fotografie din telefonul sau. In acest al doilea episod, fostul deputat vorbeste despre persoanele care apar in imagine, alaturi de Laura Codruța Kovesi. Fotografia a fost…

- Prima parte a interviului a fost difuzata miercuri, 14 martie, iar Sebastian Ghița a lamurit cateva aspecte legate de modul in care ajungeau casetele la Romania TV dupa plecarea sa in Serbia. Totodata, fostul deputat a vorbit despre seara in care s-a decis sa plece in Serbia. Ghița a povestit ca…

- Romania TV difuzeaza joi seara, incepand cu ora 21.00, partea a doua a interviului cu Sebastian Ghita, realizat de Ion Cristoiu la Belgrad. In prima parte a interviului, Sebastian Ghita a afirmat ca detine in telefon o fotografie cu Laura Kovesi, sefa DNA, la el acasa, intr-o vizita. De asemenea, el…

- Un interviu realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghița in Serbia a ajuns sa fie preluat simultan de patru televiziuni: trei de știri plus televiziunea naționala. Toate in același timp. Dupa difuzarea interviului, președintele Comisiei de cultura, Gigel Știrbu, a declarat ca i-a trimis directorului…

- Interviul realizat de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghita a starnit un imens interes in societatea romanesca, avand in vedere dezvaluirile pe care patronul de televiziune le-a facut despre grupul celebru de oameni-cheie, adus in prim plan de jurnalistul EvZ Dan Andronic, in deja…

- Udrea: Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta Elena Udrea a reactionat pe Facebook dupa ce fostul parlamentar Sebastian Ghita nu a facut publica o presupusa poza cu Laura Codruta Kovesi, aratand-o doar jurnalistului Ion Cristoiu, caruia i-a acordat un interviu la Belgrad.…

- Primul episod al serialului EVZ care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița a fost preluat de principalele posturi de stiri din Romania, dar si de postul national. Ion Cristoiu a obținut informații senzaționale, care vizeaza jocurile din culisele politicii romanești, dar și cea mai dorita confirmare…

- Elena Udrea nu si-a ascuns nemultumirea fata de decizia lui Sebastian Ghita de a-i arata doar lui Ion Cristoiu – cel care a realizat un interviu cu fostul deputat aflat la Belgrad – o fotografie pe telefonul mobil menita sa ateste spusele celui intai, cum ca actuala sefa a DNA-ului ar fi fost la el…

- Sebastian Ghita iese la rampa cu noi dezvaluiri despre statul paralel si despre legaturile stranse dintre marii lideri politici si capii serviciilor. Cel putin asta sustine jurnalistul Dan Andronic ca va contine, pe scurt, episodul 2 din interviul realizat de Ion Cristoiu cu fostul deputat, aflat…

- Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat interviul lui Ghita prezentat in exclusivitate de EVZ, simultan cu Romania TV, Antena 3 si B1 TV. Primul…

- Autor: Ion Cristoiu Așa cum am anunțat, ziarul „Evenimentul zilei” a inceput publicarea interviului realizat la Belgrad de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghița. Preluam, integral, mai jos, prima parte a acestui interviu. Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala…

- Ofensiva mediatica fara precedent în mass-media din România! Un interviu realizat de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghita, fugit în Serbia, a fost difuzat concomitent pe patru posturi de televiziune, inclusiv la postul public.

- Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița. Ion Cristoiu a obținut informații senzaționale, care vizeaza jocurile din culisele politicii romanești, dar și cea mai dorita confirmare a afirmațiilor pe care Sebastian Ghița le-a facut inainte sa plece in Serbia. Azi, de…

- In primul interviu cu Sebastian Ghița, fostul deputat PSD a facut referiri și la inregistrarile trimise in plic in țara , spunand ca a vrut sa atraga atenția asupra lucrurilor care i se intampla și ca nu știa daca il va calca sau nu o mașina. In interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu și difuzat…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, fugit in Serbia a acordat un interviu in exclusivitate jurnalistului Ion Cristoiu in care a povestit momentul in care a decis sa fuga din țara, temandu-se pentru viața...

- TVR, televiziunea falimentara sustinuta din bani publici intra in hora penalilor si difuzeaza un interviu controversat cu noul star al luptei cu statul dupa ce a fost abonat la contracte cu statul, Sebastian Ghita. Asa se face ca patru televiziuni transmit de la ora 21.00, interviul pe care Ion Cristoiu…

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a raspuns la o intrebare cheie. In primul interviu video de la fuga in Serbia, Ghita a raspuns fara menajamente la intrebarea lui Ion Cristoiu. Este sau nu ofiter acoperit?Citește și: Acum s-a aflat! Cui i-a trimis bani milionara Israela Vodovoz, cu doar…

- Sebastian Ghita a facut dezvaluiri zdrobitoare care ar putea insemna sfarsitul pentru cele mai controversate personaje ale momentului: sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea. Interviul exploziv a fost realizat in Serbia, acolo unde Sebastian…

- Sebastian Ghita a raspuns timp de 4 ore intrebarilor lui Ion Cristoiu, intr-un interviu-fluviu care a avut loc la Belgrad. Omul de afaceri a facut dezvaluiri despre Laura Codruta Kovesi, dar si despre Florian Coldea. "Nu sunt un fugar. E moment sa spunem ca atunci cand viata unui om este in pericol…

- Evenimentul Zilei a publicat miercuri seara un interviu pe care jurnalistul Ion Cristoiu l-a realizat cu controversatul afacerist Sebastian Ghița, care este judecat in mai multe dosare de corupție in Romania. Interviul este difuzat și de posturile de știri Antena 3 și Romania TV. Potrivit Romania TV,…

- Sebastian Ghița urmeaza sa faca dezvaluiri care vor completa tabloul celor spuse inainte de a pleca in Serbia, in casetele publicate in respectiva perioada de Romania TV. Interviul i-a fost acordat jurnalistului Ion Cristoiu și va fi difuzat in aceasta seara la ora 21:00. Principalele…

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat lui Ion Cristoiu un interviu filmat de peste patru ore, la Belgrad. Dezvaluirile explozive ale lui Ghita vor…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- Ion Cristoiu a vorbit, marți seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, despre interviul pe care i l-a luat lui Sebastian Ghița, la Belgrad. Fostul deputat PSD i-a spus ca se intalnea de doua ori pe saptamana cu Laura Codruța Kovesi, pe cand aceasta era procuror general…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița i-a acordat, la Belgrad, un interviu de peste patru ore lui Ion Cristoiu pe care l-am filmat și inregistrat. Interviul va fi difuzat incepand de saptamana viitoare in format video, scrie EVZ. El va avea mai multe episoade. Sursa citata mai precizeaza ca interviul…

- Sebastian Ghița a acordat un interviu, la Belgrad, jurnalistilor romani care au mers sa stea de vorba cu omul de afaceri in tara in care acesta se afla de mai bine de un an. Interviul filmat are patru ore și va aparea zilele urmatoare. De aceasta data, Ghita a facut dezvaluiri-bomba pentru…

- Sebastian Ghița i-a acordat, la Belgrad, un interviu de peste patru ore lui Ion Cristoiu pe care l-am filmat și inregistrat. Acesta va fi difuzat incepand de saptamana viitoare, atat in format video, cat și in ediția de print a Evenimentului Zilei. Intrucat suntem de-abia intr-o faza incipienta a montajului,…

- Dupa intalnirea recenta a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cu omologul sarb, Aleksandar Vucic, justiția din Serbia a oferit o reacție de ultima ora cu privire la scandalul extradarii lui Sebastian Ghița.

- Reactie de ultima ora a justitiei din Serbia in privinta scandalului extradarii mogulului fugar, Sebastian Ghita. Dupa intalnirea de acu cateva zile dintre Klaus Iohannis si omologul sarb, Aleksandar Vucic, lucrurile par ca se misca. Seful statului a si anuntat ca l-a intrebat pe Vucic de aceasta…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prezent in Romania intr-o vizita oficiala, a discutat cu presa inainte de a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a confirmat faptul ca Victor Ponta este consilierul sau. ”Victor Ponta a devenit consilierul meu personal acum cateva…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a avut o intalnire, joi, cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Cei doi au vorbit despre infrastructura, despre comunitatea de romani din Serbia, dar și despre procesul de extradare al lui Sebastian Ghița. „Am avut o intalnire foarte buna cu domnul…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ca nu este problema sefilor de stat sa discute situatia unui fugar, precum Sebastian Ghita, dar totusi a ridicat aceasta problema stiind ca presa va fi interesata, potrivit Mediafax. "Nu am discutat (n.r.:…

- Subiectul extradarii lui Sebastian Ghita din Serbia a fost discutat in cadrul declaratiilor facute de catre presedintii Romaniei si Serbiei, dupa intrevederea de astazi de la Cotroceni. „Nu am discutat, insa ulterior am aflat ca vreți sa ma intrebați așa ceva și l-am intrebat pe domnul președinte, care…

- Presedintii Romaniei si Serbiei, Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic, au raspuns intrebarii adresate de reporterul TVR Ramona Avramescu, legate de situatia lui Sebastian Ghita. Fostul deputat, care este cercetat in mai multe dosare, se afla de un an in Serbia.

- Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.Citeste si: Ionel Arsene, prima REACTIE dupa ce a scapat de arest: 'Va multumesc ca ati…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Melo Melo Paris, unul dintre cele mai extinse branduri din retailerul de accesorii, a deschis recent un nou magazin in Bucuresti, in Piata Romana. In urma acestei deschidei, retailerul ajunge la o retea de 43 de magazine. Clientii vor putea gasi la noul magazin Meli Melo coliere,…