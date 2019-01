Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Sebastian Coe a confirmat ca va candida pentru un al doilea mandat la presedintia Federatiei internationale de atletism (IAAF), cu prilejul alegerilor programate la congresul din luna septembrie, relateaza Reuters. Coe, 62 ani, dublu campion olimpic la 1.500 m, a fost ales presedinte IAAF…

- Horoscop, vineri, 11 ianuarie 2019. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, vineri, 11 ianuarie 2019 - Berbec: Este o zi foarte importanta pentru viitorul tau profesional, așa ca ar fi de dorit sa fii atent, prezent, dornic sa faci eforturi, ca sa fii apreciat și, mai…

- O romanca in varsta de 37 de ani i-a speriat pe soferii care tranzitau un pod din Venetia. Femeia se plimba in zig-zag pe pod, iar acestia au facut tot posibilul pentru a evita sa nu o calce. Incidentul a avut loc in apropiere de miezul noptii, informeaza Venezia Today. Femeia incerca sa opreasca masinile.…

- In cursul zilei de astazi, 09.12. a.c., au fost finalizate activitatile specifice pentru deblocarea drumului forestier care face legatura intre satul Plavatu si Manastirea Gavanu.Potrivit ISU Buzau, dupa sapte zile de la inceperea misiunii specialistilor pirotehnisti din cadrul U.S.I.S.U. Ciolpani si…

- Madalina locuiește in Franța de aproape 9 ani, a plecat acolo cu o bursa Erasmus, unde a si continuat studiile, Finanțe Banci, scrie viva.ro. A reușit sa se angajeze destul de repede. Pe parcursul timpului a schimbat 4 joburi, in acelasi domeniu. Cea mai mare realizare pe plan profesional…

- Intr-un interviu inregistrat pe 30 octombrie 2013, Michael Schumacher a raspuns la 9 intrebari adresate de fani. Pilotul german a vorbit, printre altele, despre cel mai emoționant moment al carierei, care a fost adversarul pe care l-a respectat cel mai mult dar și de ce cursele de karting sunt cel…

- Horoscopul din 20 noiembrie va recomanda sa beneficiați din plin de un cotext astral favorabil pentru nativi. O zodie primește șansa vieții in cariera! Este momentul optim ca multe dintre zodii sa schimbe traiectoria in bine!

- ZODIILE DE APA Racii au parte de o saptamana in care se redescopera pe ei și afla niște vești pe care le așteptau mult timp. Și in viața personala lucrurile lucrurile merg pe placul lor. Zile norocoase: sambata și duminica. Scorpionii și Peștii fac investiții importante in aceasta saptamana…