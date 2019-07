Se taie pensiile! Un greu din PSD explică de ce Fostul ministru al educatiei, Liviu Pop (PSD) a explicat de ce social democratii au decis supraimpozitarea cu 90 la suta a pensiilor de peste 10.000 lei. „Toata lumea beneficiaza de un impozit de 10 la suta acum. Propunerea mea a plecat de la un calcul ipotetic. Un cetatean al Romaniei care a ocupat postul de presedinte al statului timp de 30 de ani ar beneficia de o pensie de 10.000 lei, de acolo am stabilit aceasta limita. O pensie de 10.000 lei pe luna este un venit mai mult decat decent in Romania, vazand care este situatia sistemului de pensii. Ce este peste, vom impozita cu 90 la suta.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

