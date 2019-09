Se suspendă temporar aplicarea legii care îi obliga pe candidaţii la Preşedinţie să-şi facă publice declaraţiile fiscale Legea promulgata in iulie de guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a fost atacata in justitie atat de avocatii lui Trump, cat si de Partidul Republican si de asociatia conservatoare de avocatura Judicial Watch din Washington, din partea a patru alegatori inregistrati in California - doi republicani, un democrat si un independent.



Masura le cere practic candidatilor la presedintie sa faca publice declaratiile fiscale pe cinci ani pentru a putea aparea pe buletinele de vot in alegerile primare din California, statul cel mai populat din SUA, potrivit Agerpres.



Judecatorul…



