Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea si…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea…

- CNAS a anuntat, marti, ca varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si consultarilor…

- Noul contract-cadru vizeaza cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala a acestora, anunta Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).

- La inceputul acestui an, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a facut publica o lista cu 59 de afectiuni are nu necesita o vizita initiala la medicul de familie. Prin urmare, bolnavii cronici nu mai bat drumul intre medicii de familie si medicii specialisti. Mai exact, Casa Nationala de Asigurari…

- Lovitura pentru medicii de familie: Medicamentele compensate ar putea fi prescrise de medicul specialist Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul…

- Si medicii de familie emigreaza! Jurnalista Paula Rusu a publicat pe blog sau scrisoarea unui medic de familie care a decis sa-și inchida cabinetul de la intai ianuarie. Doctorul a decis sa plece din tara, nemulțumit contractele adiționale impuse de Casa Naționala de Asigurari de de Sanatate. „Din…

- Inceputul de an a ieșit la rampa cu conflictul dintre medicii de familie și CJAS. Pana la urma, toți cei 159 de medici de familie vasluieni au semnat actele adiționale la contractele de prestari servicii. Deși nemulțumirile raman, ei spun ca niciun pacient nu va fi pus sa plateasca pentru consultații…

- Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti. Astfel, Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. 4,5 milioane de romani se afla…

- Decontarile Casei de Asigurari s-au dublat fata de anul 2007, dar medicii de familie sunt nemultumiti. „Suntem doborati de hartii si degeaba le dam trimiteri pacientilor pentru investigatii paraclinice, ca nu exista plafoane, tot sistemul public de sanatate merge rau“. Bugetul pentru cabinetele…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti. 4,5 milioane de romani se afla pe listele…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti.

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a publicat vineri, 4 ianuarie, o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Printre ele se numara angina pectorala instabila, bolile genetice,…

- Lupta dintre medicii de familie si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) continua in spatiul public cu promisiuni si amenintari. Reprezentantii Coalitiei Organizatiilor Pacientilor sustin...

- In plin scandal cu rețetele compensate, dupa ce Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie au anunțat ca de miercuri, cabinetele de medicina familiei nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii…

- Pentru ce boli nu aveți nevoie de trimitere la medicul specialist La nivel national, 75 la suta din medicii de familie au semnat actele aditionale de prelungire a contractului cu Casele de Asigurari de Sanatate, anunta biroul de presa al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Reprezentantii…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a reactionat la protestul medicilor de familie care sunt hotarati sa nu mai acorde retete, trimiteri sau concedii medicale. CNAS a cerut medicilor de familie sa fie responsabili fata de pacientii pe care ii au in ingrijire. Reprezentantii CNAS transmit asiguratilor…

- In fata refuzului patronatului medicilor de familie de a semna noul contract-cadru cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, reprezentantii autoritatilor au trecut la represalii. La Sibiu, ei au luat la picior cabinetele pentru a-i sili pe doctori sa semneze actele aditionale chiar in fata pacientilor

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate. In București, numarul medicilor…

- CNAS: 60% dintre medicii de familie au semnat actele aditionale Foto: radiocluj.ro. Peste 60% dintre medicii de familie din tara au semnat pâna la sfârsitul anului trecut actele aditionale la contractul-cadru, a anuntat astazi Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Desi…

- Ministrul Sanatații cere respectarea dreptului la servicii medicale compensate și subliniaza, in contextul protestului medicilor de familie, ca 60% dintre cadrele medicale au semnat deja actele adiționale pentru prelungirea contractelor cu CNAS. Bodog face și precizari cu privire la revendicarile medicilor…

- La fel ca o mare parte din colegii lor din țara, medicii de familie buzoieni au semnat actele adiționale la contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate, acțiunea de protest declanșata azi de cele doua organizații profesionale reprezentative neafectandu-i pe pacienții asigurați din Buzau. Decizia…

- Anul incepe cu o greva. De data aceasta medicii de familie refuza sa mai acorde trimiteri sau retete compensate, iar motivele ce stau la baza acestei decizii sunt multiple. Acestia refuza sa mai acorde servicii ce sunt decontate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii vorbesc despre…

- "CNAS isi exprima in continuare toata disponibilitatea. Am prelungit programul. Peste 60% dintre contractele de la nivelul tarii sunt semnate in acest moment. Sunt destui (n.r. - medici de familie) care au fost plecati si doresc sa semneze acum. Cautam cai legale (...). Pe de alta parte, avand in…

- Medicii de familie din județul Suceava nu au semnat contractul cu CAS Suceava (Casa de Asigurari de Sanatate). Șeful Asociației Medicilor de Familie din județ, dr. Irina Franciuc, a declarat ca pana vineri, 30 decembrie, nici un medic de familie din Suceava nu a semnat acest contract. Potrivit ...

- Umilinta totala pentru medicii si pacientii din Romania. Desi sistemul de sanatate autohton e la pamant din cauza subfinantarii, 'cozile' de partid sunt la putere. In timp ce medicii pleaca pe capete in strainatate pentru un salariu decent, salariile nesimtite continua sa existe in sistem, dar pentru…

- Toți cei 114 medici de familie din județ au acceptat sa semneze actele adiționale pentru prelungirea contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate, ne-a declarat Olga Stana, președinte-director general al CAS Salaj. Acest lucru inseamna…

- Medicii de familie nu vor mai acorda servicii decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) incepand de anul viitor, mai exact de pe data de 3 ianuarie 2018. In aceasta situatie, medicii vor fi prezenti la cabinete, insa consultatiile vor fi acordate doar contra cost sau pro-bono. Reprezentantii…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) considera regretabila decizia unor organisme ale medicilor de familie de a îndemna la nesemnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara aflate deja

- Ministrul Sanatații a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate cu privire la revendicarile medicilor de familie. Florian Bodog a precizat ca bugetul pentru medicina de familie a fost majorata pentru anul urmator cu 278 milioane de lei. Ministrul Sanatații a purtat…

- Noul an va incepe rau pentru pacienții asigurați. Daca medicii de familie ajung sa puna in practica amenințarea, din 3 ianuarie, orice vizita la medicul de familie va trebui platita, deoarece aceștia spun ca nu vor mai asigura servicii decontate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate.

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari…

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de

- Dupa numeroasele promisiuni neonorate din parte autoritatilor, medicii de familie spun ca nu vor mai semna acte aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), daca...

- Viitoarea lege a sanatații va permite incheierea unei asigurari voluntare de sanatate cu spitalele pentru a beneficia de servicii medicale care nu fac parte din pachetul de baza, definit anual prin contract-cadru: urgențe, boli endemo-epidemice, planificare familiala. monitorizarea sarcinii și lehuzei.…

- Cetațenii care au nevoie de medicamente sau materiale sanitare “in inima nopții” trebuie sa știe ca, in perioada 1-31 decembrie, cele 31 de farmacii din Vaslui și 20 din Barlad asigura, prin rotație, programul de permanența in fiecare zi, intre orele 20-8. Casa Județeana de Asigurari de Sanatate și…

- Laurentiu Mihai a fost numit presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si membru al consiliului de administratie de catre premierul Mihai Tudose, printr-o decizie publicata in monitorul oficial. Functia de presedinte al CNAS a fost asigurata interimar de Razvan Vulcanescu de…

- Premierul Mihai Tudose l-a numit, miercuri seara, pe Laurențiu Teodor Mihai in funcția de șef al CNAS. Totodatam acesta a fost numit in funcția de membru al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Decizia premierul a fost publicata in Monitorul Oficial.

- Laurențiu-Teodor Mihai a fost numit in funcția de membru al Consiliului de Administrație și de președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose. ...

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este acuzata ca „intarzie nepermis de mult" includerea pe lista tratamentelor compensate a unui nou medicament destinat bolnavilor de cancer....

- Medicii de familie din Vrancea au pichetat, ieri, sediul Guvernului, chiar la ora cand se desfașura ședința Executivului, alaturi de alți medici de familie din toata țara. „Manifestarea a fost decenta. Au fost aproximativ 1000 de participanți din majoritatea județelor. Cațiva reprezentanți ai medicilor…

- Mai multi medici, patroni de clinici si functionari de la Casa Nationala de Sanatate sunt acuzati ca au pus bazele unui grup infractional organizat care a facut milioane pe spinarea unor pacienti, unii dintre acestia fiind morti la data la care „specialistii” le faceau „investigatii”. …

- Saisprezece persoane - un medic, un avocat si reprezentanti ai unor firme de servicii medicale la domiciliu - au fost retinute, luni, de procurorii DNA in dosarul decontarilor fictive de servicii medicale de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB), in care au fost arestati…

- 19 persoane, suspectate de fraude in dosarul decontarilor fictive de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, sunt audiate la DNA. Președintele CNAS și alte 13 persoane au fost reținute in luna septembrie pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru folosirea influenței pentru obținerea…

- Procuroii DNA nu au batut pasul pe loc in ancheta in care i-au ridicat pe Marian Burcea și pe alți șefi din Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) și Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB). Procurorii au ridicat, luni, aproape 20 de persoane, pe care le audiaza la acesta…

- Audieri-maraton la sediul Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul fraudei de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. 19 persoane vor fi aduse cu mandat in fata procurorurilor, informeaza Digi24.

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au emis mandate de aducere pentru 19 persoane ce vor fi audiate, luni, pentru posibile fraude la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a emis un card de sanatate la aproape patru ani de la decesul unei femei. Dupa alte cateva luni, cardul a si ajuns la adresa la care locuia femeia decedata.