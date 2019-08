Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Guvernul Romaniei si-a anuntat intentia de a premia elevii care au obtinut medii de 10 la examenul de Bacalaureat sau Evaluare Nationala, o serie de administratii locale au si realizat acest lucru. Printre acestea se numara si Primaria Ramnicu Valcea, care a oferit cele mai mari recompense…

- Sambata, 3 august 2019, pe scena din Scuarul „Mircea cel Batran”, in deschiderea primului spectacol din microstagiunea estivala de teatru „La Strada”, primarul Mircia Gutau i-a premiat pe cei 12 elevi din Ramnicu Valcea care au obtinut media 10 la examenele din aceasta vara. Premiile au constat in sume…

- Sambata, 3 august 2019, la ora 18.30, pe scena din Scuarul Mircea cel Batran, elevii din Ramnicu Valcea care au obtinut rezultate maxime la examenele din aceasta vara isi vor primii premiile in bani, in baza Hotararii Consiliului Local nr.​ 214/2019, initiata de primarul Mircia Gutau si aprobata in…

- ■ elevii romascani cu rezultate foarte bune la Evaluarea Nationala si Bacalaureat au fost recompensati de autoritatile locale Unul din momentele incarcate de emotie din sedinta Consiliului Local Roman de miercuri, 24 iulie a fost acela in care elevii care au obtinut cele mai bune rezultate la examenele…

- Primarul municipiului Turda i-a invitat azi la sediul Primariei pe cei trei elevi de nota 10, de la examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala, pentru a-i premia pentru performanța lor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ■ dupa corectarea celor 1.343 de contestatii, procentul de promovabilitate in judet a crescut de la 68,27 % la 69,67% ■ inca un elev, Dragos Filioreanu, de la Colegiul Hogas, a absolvit cu 10 ■ Dupa corectarea celor 1.343 de contestatii depuse de absolventi dupa examenul de Bacalaureat, notele obtinute…

- Deputatul Violeta Raduț, semnal de alarma pentru rezultatele la examenele naționale in Teleorman in Politic / on 27/06/2019 at 10:15 / Rezultatele slabe pe care elevii teleormaneni le obțin cu regularitate in ultimii ani la examenele naționale, fie ca este vorba despre Evaluarea Naționala, la care…

- A venit vacanta! Anul școlar 2019-2020 incepe mai devreme. Pentru toti elevii, azi este ultima zi de scolaa oficiala! Din pacate, vacanta de vara se va termina un pic mai repde decat erau obisnuiti. Aceasta se va incheia in 9 septembrie. Elevii claselor a VIII-a au intrat deja in vacanța mai repede…