Se mențin bonificațiile pentru contribuabilii corecți Contribuabilii care iși vor achita integral și la termen impozitele și taxele vor obține bonificații in viitorul apropiat. Bonificațiile pentru contribuabilii corecți vor fi publicate cel mai probabil pana saptamana viitoare de Ministerul Finanțelor. Ideea este de a publica o lista alba a contribuabililor corecți, care sa fie recompensați, dupa ce autoritațile deja publica de ani de zile o lista neagra a marilor datornici. Contribuabilii corecți ar urma sa beneficieze de o bonificație anuala sau lunara de 3% din sumele platite integral și la termen ca obligații fiscale. Regulile exacte vor fi… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

