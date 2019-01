Se întorc ninsorile abundente şi viscolul Se intorc ninsorile abundente si viscolul Se întorc ninsorile abundente si viscolul, în anumite zone. La ora 16:00, intra în vigoare un cod galben valabil în Mehedinti, Gorj, Vâlcea, în cea mai mare parte a judetelor Arges, Caras-Severin si în zonele de munte ale judetelor Dâmbovita si Prahova. Pâna mâine la ora 10:00, va ninge local însemnat cantitativ, iar stratul de zapada nou depus va fi consistent, vântul va avea intensificari în special la altitudinile mari, cu rafale de peste 80 de kilometri pe… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

