Se întorc inundațiile în Timiș. A fost emis un cod galben Se intorc inundațiile in Timiș. A fost emis un cod galben de inundații, ca urmare a precipitațiilor care vor cadea astazi in vestul țarii. Astazi, in intervalul orar 15.00 – 20.00, ca urmare a precipitațiilor inregistrate, celor prognozate și propagarii, se pot produce scurgeri importante Pe versanți, torenți, paraie, viituri rapide pe raurile mici Cu ... The post Se intorc inundațiile in Timiș. A fost emis un cod galben appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

