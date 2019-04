Stiri pe aceeasi tema

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi, la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de la intersectia strazilor Cuza Voda cu Rascoalei 1907, din municipiul Constanta, echipele de interventie ale RAJA SA au fost nevoite sa blocheze traficul auto pe strada Cuza Voda, tronsonul cuprins…

- Circulatie rutiera deviata partial pe autostrada A2 Circulatia rutiera este deviata pe autostrada A2, de pe calea 1 Bucuresti - Constanta pe calea 2 Constanta - Bucuresti, pe o distanta de aproximativ 10 kilometri, între localitatile Dor Marunt si Dragos Voda, din judetul Calarasi. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, circulatia rutiera este deviata de pe calea 1 Bucuresti Constanta pe calea 2 Constanta ndash; Bucuresti, intre kilometrii 74 350 m 84 100 m, intre localitatile Dor Marunt si Dragos…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 11.00 ndash; 17.00, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta pe ambele sensuri de deplasare , pe tronsonul kilometric 45 ndash; 64 Sarulesti Lehliu Gara, judetul Calarasi , se executa anumite…

- Circulatia trenurilor a fost întrerupta, la intrarea în Bucuresti, în zona Garii Baneasa, deoarece un barbat s-a sinucis aruncându-se în fata unui tren care circula pe ruta Constanta - Bucuresti.

- Urmare a reținerilor facute de polițiștii de investigare a criminalitații economice din IPJ Alba in dosarul privind faptele de inșelaciune a caror victime au fost mai mulți producatori de cereale din județul Alba, va informam ca doua dintre persoanele reținute (barbați de 41 si 50 de ani, din județele…

- CNAIR anunta ca astazi, 14.02.2019, incepand cu ora 15:15, traficul rutier pe Autostrada A2 se va inchide pentru circa 2 ore, pentru desfasurarea operatiunilor de ridicare a unui autotren avariat in urma unui accident de la km 170, calea 2.Traficul va fi deviat astfel:DJ 381 Medgidia DN 22C A 2 Cernavoda.Ne…

- "In contextul fenomenelor hidrometeorologice care s-au manifestat, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate efecte in municipiul Bucuresti si in 18 judete. S-a intervenit pentru evacuarea apei din 16 beciuri/curti, deblocarea din zapada a 37 autovehicule in care se aflau 52 de persoane, degajarea…