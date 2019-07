Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Ion Cristoiu afirma ca Elena Udrea este principala beneficiara a deciziei CCR privind completurile de 3,iar acesta este unul dintre motivele pentru care fostul ministru al Turismului a revenit in Romania din Costa Rica, țara in care a plecat dupa condamnarea sa in dosarul Gala Bute.Citește…

- Președintele PNL Ludovic Orban va prezenta liberalilor, saptamana viitoare, propunerile de președinți interimari ai organizațiilor PNL de sectoare in București, au precizat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Liberalii au ținut, luni, la Parlament, o ședința a Biroului Executiv, de la ora 12.00.Citește…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a spus ca in aceasta perioada se fac sondaje de opinie, la final se va decide ce varianta va fi adoptata. Intrebata despre un candidat comun la prezidențiale PSD-ALDE-Pro Romania, Dancila a explicat ca trebuie sa vada mai intai sondajele.”Avem sondaje și in funcție…

- Ciorovaiala pe tema tandemului „președinte - premier”: Cioloș și Barna - care pe care Vineri seara a fost o noua runda de negocieri intre echipele USR –PLUS pentru incheierea unei alianțe pe termen lung, care sa cuprinda prezidențialele, localele și parlamentarele din 2020. Nu a fost prima data cand…

- Traian Basescu a scris pe Facebook, in urma cu puțin timp, ca guvernul ar fi trebuit sa demisioneze. Fostul președinte al Romaniei a avertizat PNL - Alianța 2020 USR Plus și PMP ca o eventuala moțiune de cenzura ratata va consolida alianța PSD - ALDE la guvernare. Basescu a mai spus ca decat sa-și…

- Liderul USR Dan Barna a declarat joi, Adevarul Live, ca Ludovic Orban se preface surprins ca Alianta USR PLUS va avea candidat propriu la prezidentiale, precizand ca alianta s-a nascut tocmai pentru ca romanii s-au saturat de "aceasta ciupeala oportunista

- Nicolae Robu nu se considera raspunzator pentru rezultatul rușinos obținut de PNL la alegerile europarlamentare atat in județul Timiș, cat și pe Timișoara, Alianța USR-PLUS avand cu 17 procente mai mult. Liderul PNL Timiș l-a acuzat pe jurnalistul PRESSALERT.ro ca spune ca „o minciuna ordinara” in momentul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca în continuare sustine ca alianta PSD-ALDE sa aiba un candidat comun la Presedintie si crede ca se va ajunge la acest rezultat, asa ca duminica seara, când a spus ca va face un anunt pe aceasta tema, nu