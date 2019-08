Stiri pe aceeasi tema

- Conform ultimelor informatii, „combatantii” din conflictul legat de lotul 3 din autostrada Lugoj – Deva, cei de la Compania de Drumuri, si antreprenorul spaniol Comsa, au ajuns la un acord si primii vor prelua bretelele de acces rutier care vor permite accesul pe lotul 4, pentru care a fost deja realizata,…

- Circa 43 de kilometri de autostrada gata de dat in circulatie sunt pastrati drept muzeu, de marti, din cauza contrelor dintre Compania de Autostrazi si constructori si nu se stie cand vor fi inaugurati. Astfel, in acest an, in Romania, exista posibilitatea sa avem zero kilometri noi de autostrada.

- Lotul 4 al autostrazii A1 Lugoj -Deva a fost receptionat, însa nu a fost si deschis circulatiei. Si asta pentru ca nu poate fi descarcat traficul rutier de pe acest sector, motiveaza reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Cele doua loturi de autostrada de pe Lugoj – Deva, care ar putea, teoretic, sa fie deschise intr-o saptamana, mai au la lucru destui muncitori si utilaje. Imaginile transmise de Compania de Drumuri arata o activitate intensa pe santiere, semn ca firmele antreprenor se grabesc sa inchida investitia si…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi ca pe Loturile 3 si 4 ale autostrazii Lugoj - Deva se va circula in cel mult doua saptamani, in timp ce Lotul 1 al Autostrazii Sebes – Turda va fi dat in folosinta pana la sfarsitul anului.

- La ora actuala, lotul 3 din autostrada Lugoj – Deva este cel mai aproape de a fi deschis circulatiei in Romania. Cei de la Compania de Drumuri au filmat santierul, iar imaginile chiar arata ca soseaua este aproape de finalizare, insa doar in jumatate din filmulet pentru ca cealalta este… invizibila.…

- Santierul dificil de la Dealul Liliecilor, de pe lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva continua, dar mai e destul de mult de lucrat. Asfaltul e turnat pe cele patru benzi pe o portiune, dar lipseste in partea dinspre nodul de la Soimus, iar activitate destul de intensa mai este la stabilizarea versantului…

- Constructorul a promis ministrului Transporturilor, iar acesta, la randul sau publicului larg: in luna iulie deschidem loturile 3 si 4 din autostrada Lugoj – Deva. Daca lotul 3 e in mare parte finalizat, pe lotul 4 mai e problema de la Dealul Liliecilor, iar vestea buna e ca acolo s-a trecut la turnarea…