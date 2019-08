Se caută salvamontişti voluntari în Arad Serviciul Public Judetean Salvamont-Salvaspeo cauta voluntari. Consiliul Judetean Arad, in subordinea caruia se afla salvamontistii, anunta ca se recruteaza voluntari in vederea desfasurarii activitatii de prevenire a accidentelor si de salvare in munti a persoanelor accidentate si a bolnavilor, a activitatii de prevenire a accidentelor si de salvare din mediul subteran speologic. „Cautam coleg/colega care sa se alature echipei Salvamont-Salvaspeo si care impreuna cu noi sa se implice in mod activ in activitatea de prevenire si salvare din zona montana, mediul subteran speologic si alte zone cu… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

