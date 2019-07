Stiri pe aceeasi tema

- Firme de catering țaranesc pentru nunți tradiționale, botezuri și chiar înmormântari — aceasta este ideea de antreprenoriat lansata de un profesor de la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca, pentru studenții sai care locuiesc în mediul…

- Aplicația de ride-hailing Bolt (cunoscuta anterior ca Taxify) a introdus opțiunea de plata în numerar, în urma solicitarilor primite de la pasageri. Plata în numerar este disponibila în toate orașele din România în care aplicația opereaza: București, Cluj-Napoca și…

- Michael Bolton va concerta in Romania pe 20 Iulie, la Cluj-Napoca (BT Arena - Sala Polivalenta) și pe 22 Iulie la Sala Palatului din București. Surpriza cea mare pentru publicul din Romania consta in faptul ca renumitul artist internațional va canta o piesa in duet cu romanca Laura Bretan, Finalista…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este prezenta din nou in clasamentele internaționale reprezentative ale instituțiilor de invațamant superior, situandu-se, alaturi de Universitatea din Bucuresti, in intervalul 801-1000 in clasamentul QS.

- ​Opte firme IT cu capital românesc se vor extinde în SUA, unde vor crea peste 1.000 de locuri de munca, a afirmat, marți, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, care a inclus pe lista și startup-ul UiPath, fondat la București, dar care are sediul central la New York, de ani buni. Citește…

- Cinci noi masini Google Street View vor strabate România în aceasta vara, pentru a actualiza imaginile din tara noastra disponibile pe Google Maps Street View. Preluarea de noi imagini va demara la începutul lunii iunie si se va concentra pe cele mai importante orase din…

- Preluarea de noi imagini va demara la începutul lunii iunie si se va concentra pe cele mai importante orase din România si zonelor adiacente: din Cluj-Napoca, Bucuresti si Ilfov, Brasov si Valea Prahovei, Constanta si litoralul Marii Negre si pâna la Iasi, Piatra Neamt, Târgu…

- Mai multe mamici din Buzau s-au plans ca au fost inșelate de reprezentanții unei firme din București, care se afla, zilele acestea, in plina campanie de „recrutare” la Buzau. Indivizii le promit copiilor ca ii vor face vedete in reclame TV și prezentari de moda, dar se pare ca tot ceea ce primesc sunt…