Doua afectiuni rare, insa foarte grave, care duc la retard mintal daca nu sunt diagnosticate la timp pot fi prevenite prin intermediul screeningului neonatal care se face in toate maternitatile din judet, dar si din intreaga regiune a Moldovei. Concret, diagnosticarea se face in primele trei-cinci zile de viata, prin recoltarea a doua picaturi de sange din calcaiul bebelusului. Probele sunt prelucrate in laboratoarele de la Spitalul de Copii „Sf. M (...)