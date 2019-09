Stiri pe aceeasi tema

- 18 profesori din Carei, Cluj- Napoca, Balan, Cernat, Targu Secuiesc, Covasna și Sfantu Gheorghe, au participat in perioada 27-31 august 2019, la tabara de teatru pentru profesori și lideri de grupuri, organizata de Teatrul Independent „Osono”, in parteneriat cu Școala Populara de Arte și Meserii din…

- Cativa pictori contemporani, care participa in aceste zile la cea de-a cincea editie a proiectului de rezidenta artistica „Predelut” de la Bradet- Intorsura Buzaului, isi vor expune lucrarile vineri, la Centrul de Cultura Arcus din municipiul Sfantu Gheorghe. In cadrul expozitiei, care va fi deschisa…

- O profesoara din Sita Buzaului și o profesoara din Sfantu Gheorghe sunt inscrise in competiția naționala „Creatori de educație”- destinata creșterii calitații procesului de formare a tinerei generații, și pot fi votate, online, in aceasta perioada. Este vorba despre profesoara Otilia Buzea, de la Școala…

- O specie rara de broasca țestoasa a fost gasita la Intorsura Buzaului. Localnicii spun ca nu este singurul exemplar intalnit in zona. Un tanar a gasit, in urma cu doua saptamani, o broasca țestoasa rara in satul Saramaș din comuna Barcani. Am vorbit cu cineva care știe rasele. A zis ca e o […]…

- Noua pictori din Bucuresti care au participat luna aceasta la cea de-a patra editie a proiectului de rezidenta artistica „Predelut”, desfasurata timp de zece zile la Bradet – Intorsura Buzaului, isi expun lucrarile la Centrul de Cultura Arcus din municipiul Sfantu Gheorghe. In cadrul expozitiei, care…

- Tineri din șapte localitați au participat saptamana trecuta, la cea de-a V-a ediție a taberei interetnice de teatru, Osonointeretnic#2019 – organizata de Teatrul Independent Osono, prin Asociația Bolyongo Szinhazi Egyesȕlet / Asociația Teatrala Hoinarul, in parteneriat cu Scoala Populara de Arte si…

- Tabara interetnica de teatru, organizata de Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe, in parteneriat cu Scoala Populara de Arte si Meserii din municipiu, a inceput ieri, tineri din județ și din țara participand la atelierele susținute de regizorul Fazakas Misi – manager al „Osono” și de catre…

- Centrul de transfuzie sanguina al județului Covasna a anunțat organizarea unei noi acțiuni de donare de sange, la Intorsura Buzaului. „Doneaza sange, salveaza vieți”- este genericul sub care se va derula acțiunea, aceasta fiind programata in data de 11 iulie, la Spitalul orașenesc din Intorsura Buzaului,…