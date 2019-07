Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” au anuntat azi inca o mutare pentru editia 2019-20. SCM Timisoara are o noua optiune U23 prin sosirea lui Anders Abu Teir de la U-BT Cluj-Napoca. Alb-violetii au in acest moment sase nume confirmate pentru sezonul viitor, dupa ce pe Bega a ramas si americanul Sherwood Brown. Abu Teir…

- Una din echipele serioase din județul Timiș iși schimba viziunea in perspectiva noului sezon. CSC Ghiroda a incheiat ultimul sezon pe locul 11 in Liga 3, seria a Iv-a, chiar daca la finele turului era pe loc retrogradabil. Experimentata echipa de langa Timișoara a fost peste colegele timișene din Giarmata…

- Un cetațean strain a fost depistat anul acesta de mai multe ori staționand cu mașina in locuri in care acest lucru este interzis prin indicatoare. Mai mult, „strainul” a și circulat la volanul mașinii in zone cu acces interzis din Timișoara, cum ar fi Piața Sfantul Gheorghe, Maraști, Gh. Dima cu Gh.…

- Eurowings, compania low-cost a operatorului german Lufthansa, extinde rutele din Timișoara spre Stuttgart, incepand cu aceasta luna, scoțand operatorul național Tarom de pe aceasta linie, scrie Profit.ro. Noua cursă este valabilă din această săptămână. După acest…

- Un tanar a ajuns in spital astazi, in urma unui accident rutier, care a avut loc in Timișoara. Acesta și-a facut-o cu mana lui, intrucat nu a fost atent la volan, neacordand prioritate de trecere unui alt autoturism, intr-o intersecție. Vinovatul, in varsta de 24 de ani, circula pe strada Telegrafului,…

- Aceasta vara va aduce cateva destinatii noi si interesante de pe Aeroportul International Timisoara. Cateva noi curse spre Germania, dar si spre Danemarca sau Anglia apar in orarul de vara al AIT. Mai sunt doar cateva zile pana cand va demara operarea curselor aeriene de la Timisoara spre Stuttgart.…

- Premierul Viorica Dancila a fost obligata sa schimbe locatia unde trebuia sa se intalneaca cu liderii PSD Cluj. Asta dupa ce protestarii au asteptat-o in fata Casei de Cultura a municipiului. Vineri, Dancila va ajunge la Timisoara, unde va face o vizita pe sest. Pe modelul strugurilor acri, dupa ce…

- Romania va organiza Campionatele Europene de tenis de masa, seniori, echipe, in 2021! Orasul gazda este Cluj-Napoca potrivit mediafax. In competitia pentru organizarea CE s-au inscris initial Romania, Portugalia si Danemarca. Portugalia s-a retras inainte de CM de la Budapesta. In fata Consiliului…