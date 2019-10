Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a remizat, vineri, pe teren propriu, cu formatia rusa Rostov Don, scor 23-23 (13-14), în cea de-a doua partida din Grupa B a Ligii Campionilor. Cristina Neagu si-a încurajat coechipierele din tribuna, nefiind înca refacuta pentru a reveni pe…

- Ambele echipe din țara noastra care participa in faza grupelor Ligii Campionilor au reușit sa obțina victorii in prima etapa. Campioana en-titre a Romaniei, SCM Ramnicu Valcea, s-a descurcat excelent in fața campioanei Germaniei, Bietigheim, reușind sa se impuna cu 34-27, intr-un meci jucat vineri.…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a învins duminica, în deplasare, formatia daneza Team Esbjerg, cu scorul de 24-22 (13-8), în primul meci din grupa B a Ligii Campionilor. Meciul a reprezentat si debutul ca antrenor principal al lui Adrian Vasile, dupa plecarea suedezului Tomas…

- •Valcea are reprezentanta din nou in Liga Campionilor! Echipa SCM a facut spectacol, obținand o victorie categorica in fața campioanei Germaniei! Campioana en titre a Romaniei la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, a invins vineri, 4 octombrie 2019, pe teren propriu, formatia germana SG BBM Bietigheim,…

- SCM Ramnicu Valcea a debutat cu victorie in Liga Campionilor, impunandu-se cu 34-27 in fața nemțoaicelor de la BBM Bietingheim. Dupa 20-18 la pauza, partea secunda a fost la discreția fetelor de la Valcea, care au atacat in permanența, s-au aparat exemplar, obținand o victorie entuziasmanta, la 7 goluri…

- SCM Ramnicu Valcea este la debutul in Liga Campionilor, competitie an care orasul revine dupa sase ani, de la ultima paricipare a desfiintatei Oltchim. Principalele marcatoare ale partidei au fost Osterballe 7 goluri, Da Silva 5, pentru gazde, respectiv Van Der Heijden 8 reusite, pentru SG…

- ​Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, a invins vineri, pe teren propriu, formatia germana SG BBM Bietigheim, cu scorul de 34-27 (20-18), in primul meci din grupa D a Ligii Campionilor. Ramnicu Valcea are reprezentanta din nou in Liga Campionilor dupa sase sezoane.

- Campioana SCM Rm. Valcea și CSM București, care a primit un wild-card din partea Federației Europene de Handbal urmare a prestațiilor bune din ultimii ani, pornesc la drum in noua ediție a Ligii Campionilor. Este pentru a treia oara in istoria competiției cand Romania aliniaza la start doua echipe,…