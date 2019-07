Schimbări importante la Facebook și Instagram Facebook a adoptat o politica noua privind vanzarile și tranzacțiile cu alcool și tutun, inclusiv țigarile electronice, a declarat purtatorul de cuvant al companiei, potrivit CNN. Noua politica va interzice vanzarile private, tranzacțiile, transferurile și oferirea de alcool și produse din tutun pe Facebook și Instagram. Orice utilizator care posteaza conținut legat de vanzarea acestor produse... Read More Post-ul Schimbari importante la Facebook și Instagram apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a anunțat oficial luni ca intra in cursa interna pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezideniale, susținand ca a luat aceasta decizie pentru ca "Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog". Pana acum, in competiția interna din PSD…

- Care este cantitatea de produse accizabile pe care o puteti transporta pe teritoriul UE fara sa platiti taxe vamale si ce se intampla daca depasiti aceste limite. Ce se intampla cand veniti dintr-o tara terta intr-o tara UE cu astfel de produse.

- Ilie Nastase (72 de ani) a anunțat pe pagina sa oficiala de Facebook ca s-a retras definitiv din politica. "Buna tuturor, Am lipsit o vreme - mi-am luat puțin timp dupa alegeri.M-am gandit foarte bine și e timpul sa ma retrag definitiv din politica.Va mulțumesc tuturor celor care ați corespondat cu…

- Nici PAS, nici DA așa și nu au înțeles ca cedarile, prin care au provocat nemulțumirea unei parți a electoratului sau, posibil și pierderea lui, nu au nicio importanța. Cu același succes, în lista revendicarilor ei ar putea include solicitarea ca în componența expediției…

- București, 24 mai 2019. Șase din zece angajatori verifica, in procesul de evaluare a unui candidat pentru un job in cadrul companiei, profilurile acestuia de social media, iar aproape patru din zece țin cont inclusiv de acest criteriu in decizia de recrutare, reiese dintr-un sondaj desfașurat de BestJobs,…

- Facebook, Instagram și Google sunt doar cateva dintre rețelele de socializare care s-au adaptat la alegerile europene și incearca astfel sa ii convinga pe internauți sa meaga la vot. Spre exemplu Facebook va avea disponibil butonul ”Am votat!” in ziua alegerilor. De asemenea, va prezenta…

- Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a dezvaluit o serie de schimbari ce vor avea loc la nivelul platformelor sociale ale companiei, inclusiv Instagram si Whatsapp, transmite BBC, citat de Mediafax. Noile caracteristici ale aplicatiilor constituie un raspuns direct adus criticilor pe scara larga, privind…