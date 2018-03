Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL POLITIC Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, arata datele comunicate de Institutul National de Statistica (INS). Datele oficiale, certe, arata ca cifra ar fi fost si mai mare daca guvernul tehnocrat…

- In Romania, vreascurile sau cocenii raman sursa principala de caldura, doar una din trei locuinte fiind conectata de reateaua de gaze. Comparatia dintre cele doua state vecine oglindeste incapacitatea Romaniei de a folosi local avantajele naturale si abilitatea Ungariei, tara care importa 90% din gazul…

- 'Coalitia Democratica (DK) cere Comisiei Europene sa deschida o ancheta pentru a elucida modul in care ministrul Lajos Kosa a dispus de suma de 4,3 milliarde de euro', a declarat presei Zsolt Greczy, purtator de cuvant al acestei formatiuni de stanga. Masura survine dupa ce cazul lui Kosa,…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- Romania si Ungaria vor avea inca doua puncte de trecere a frontierei Foto: Arhiva. La Budapesta ministrul român al Transporturilor, Lucian Sova, a abut astazi convorbiri cu Péter Szijjártó, ministrul ungar pentru afaceri externe si relatii economice internationale, cu…

- Liceul „Mikes Kelemen”, din Sfantu Gheorghe, impreuna cu școli din alte patru țari: Portugalia, Ungaria, Turcia și Finlanda, participa la proiectul ERASMUS „Yourope – You in Europe”, ce va cuprinde activitați prin care se dorește, printre altele, sensibilizarea elevilor fața de diferențele sociale.…

- ♦ CNAS aloca in medie pentru un pacient adult tratat prin interventii de chirurgie cardiovasculara (operatii pe cord deschis) doar 8.100 de lei (1.800 de euro), fata de 11.000 de euro in Ungaria si 16.000 de euro in Italia ♦ In Romania se inregistreaza 150.000 de decese anual din cauza bolilor…

- Am urmarit sa transform UPC intr-o companie mai ofensiva pe o piata de telecom extrem de competitiva si am pus accent pe executia strategiei in cei 5 ani in care am fost CEO si director marketing al UPC Romania, a declarat Robert Redeleanu in cadrul unei intalniri cu media inainte de a prelua pozitia…

- Ministerul Agriculturii invita fermierii ca incepand cu 1 Martie sa solicite plațile compensatorii de dezvoltare rurala. Bugetul alocat depașește 2,6 miliarde de euro in acest an, transmite deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu. “Pentru prima oara Guvernul este pregatit inainte de termenul prevazut pentru…

- Iohannis, la bilantul DNA: Eficienta DNA este departe de a putea fi contestata Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la prezentarea raportului de activitate al DNA, ca evaluarea facuta de Tudorel Toader activitatii DNA este subiectiva, tententioasa si partizana, mentionand ca eficienta institutiei…

- Potrivit informatiilor transmise de societatea de Energie electrica este afectata de viscol linia electric din comuna Cernatești, 774 abonați ramanand pe intuneric. Pentru remediere se acționeaza cu 11 echipe SDEE. Articolul 744 de buzoieni au ramas pe intuneric apare prima data in Opinia Buzau .

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, a realizat anul trecut un randament de 131 miliarde dolari, pe fondul evolutiilor favorabile ale burselor din intreaga lume, informeaza Reuters. Într-un…

- Pe piața pentru ziua urmatoare (PZU), prețul din Romania a scazut, incepand cu ora 21, sub 1 euro/MWh, in intervalul orar 22-24, la 0,21 euro/MWh. In același interval orar, pe piețele din Ungaria, Slovacia și Cehia, un MWh era tranzacționat cu aproximativ 45 euro, un preț de peste 200 de ori mai mare…

- Conducta de gaze ce va alimenta Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria cu gaze din Orient va traversa si judetul Gorj, mii de proprietati urmand sa fie afectate. Guvernul a initiat un proiect de hotarare in baza caruia va decid...

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018 iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie. Pe adresele careienilor cu dubla cetatenie au sosit deja pliantele electorale inainte de 1 februarie 2018. Afisele privind inregistrarea…

- ♦ Piata din Romania a inregistrat in perioada 2008-2017 cel mai puternic avans din regiune in ceea ce priveste suprafata medie de comert alimentar la mia de locuitori, avansul fiind de circa 34% ♦ Prin comparatie, in Bulgaria si Cehia cresterea a fost de trei ori mai mica, in Ungaria a fost…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe este unul dintre cei 21 de parteneri din 8 țari care implementeaza impreuna proiectul RARE – Schimbarea discursului, schimbarea practicilor: romii ca resursa umana. Proiectul are ca scop facilitarea ocuparii persoanelor de etnie roma, respectiv sa combate discriminarea…

- Divizia ungara a lantului german de magazine de discount Aldi a achizitionat marca Kokardas a producatorului ungar de lactate Alfoldi Tej, potrivit Budapest Business Journal. Cele doua companii coopereaza de zece ani, oferind 12 produse sub acest brand din 2015. Alfoldi Tej a investit 10…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca 1,3 miliarde de euro din Fondurile de Coeziune vor fi investite in modernizarea unei sectiuni a coridorului feroviar de la Curtici, la granita dintre Romania si Ungaria, pana in Constanta, la Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei CE in Romania.…

- BC SCM Timișoara s-a oprit in semifinalele Cupei Romaniei, ediția 2017-18, dupa un nou meci pe muchie de cuțit. Spre deosebire de duelul maraton cu Sibiul, de ieri, in aceasta seara ”leii” au cedat la limita, in timpul regulamentar, in fața favoritei U-BT Cluj-Napoca, scor 75-77. Deținatoarea trofeului…

- Grupul de afaceristi americani este condus de William Hawkins un investitor american care a intrat acum mai bine de zece ani pe piata serviciilor de telecomunicatii din Ungaria. Acesta sustine, conform plangerii din proces, ca a investit bani si a adus tehnologie inovatoare intr-un grup de firme de…

- ♦ Bancile mai au de recuperat fata de anul de varf, cand productia noua de credite depasea 103 miliarde de euro, cu circa 40% mai mult decat cea actuala ♦ Aproximativ 60% din creditele noi acordate de banci pentru populatie au mers spre consum. Populatia a luat de la banci…

- Orban a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca trei companii din Ungaria au castigat o licitatie in acest sens in Romania. Acesta nu a precizat despre ce companii e vorba. "In foarte scurt timp vom semna un acord, care ne va permite pentru urmatorii 15 ani sa importam peste 4 miliarde de metri cubi…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters.

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Un raport al Comisiei Europene arata o situatie socanta in economia maghiara: aproape noua din zece companii din industrie se lovesc de problema fortei de munca insuficiente. Doua treimi din angajatori spun ca penuria de muncitori le blocheaza planurile de extindere a productiei. Productie mai mica…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- In 2017, Europa emergenta a depașit nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni și achiziții. Investițiile Chinei au crescut cu 78%. China a devenit cel mai mare investitor strain din Europa emergenta in 2017, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018"* publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China…

- Guvernul britanic a incercat marti sa minimalizeze un raport pesimist privind situatia economica a tarii dupa iesirea sa din Uniunea Europeana susceptibil sa alimenteze perceptia ca guvernul nu este suficient de pregatit, relateaza AFP si Reuters. Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie o "interpretare…

- Eurogrupul a salutat progresele inregistrate de Grecia in implementarea reformelor, apreciind ca tara este in grafic pentru a iesi din ultimul acord de asistenta, care se incheie in august 2018, si de a se finanta de pe pietele de obligatiuni."Avem niste vesti bune", a afirmat noul sef…

- Cea mai mare investitie anuntata in 2017 a grupului B Braun, specializat in solutii perfuzabile, care vrea sa construiasca in judetul Timis o fabrica de 120 de milioane de euro, nu va fi afectata de decizia grupului german de a investi si in Ungaria intr-o fabrica de kituri pentru injectii intravenoase,…

- Creditarea va incetini probabil in tarile cu cele mai ridicate rate de crestere economica, accelerand in schimb in tarile care au ramas in urma la capitolul crestere a PIB, cum ar fi Ungaria, releva un raport privind piata bancara regionala din ECE realizat de UniCredit, potrivit Budapest Business…

- Agentia de gestionare a datoriilor statului din Ungaria (AKK) a vandut obligatiuni in valoare combinata de 78 miliarde de forinti (250 milioane de euro), crescandu-si oferta initiala cu 18 miliarde de forinti pe fondul cererii mari, relateaza Budapest Business Journal. Agentia a vandut obligatiuni…

- „Master Planul General de Transport (MPGT) al Romaniei este ambitios, atat din punct de vedere al finantarii, cat si al ritmului propus pentru implementarea acestuia. Valoarea avuta in vedere pentru investiții in sectorul rutier este de 27 miliarde de euro, pana in anul 2030", se arata intr-un document…

- Vicecampioana Romaniei la futsal, United Galati si-a reluat de saptamana trecuta antrenamente la sala Polivalenta Dunarea. Deocamdata, antrenorii Cosmin Gherman si Alexandru Tanasila nu au la dispozitie lotul complet. Cei trei brazilieni, Wellington „Nene”, Varela si Borges vor reveni la Galati in weekend…

- Incidentul a fost semnalat chiar de catre membrii Mișcarii celor 64 de Comitate (HVIM), pe pagina online a unui radio afiliat gruparii extremiste. Articolul, care e insoțit și de 3 fotografii, spune ca acțiunea a purtat numele ”operațiunea steagul secuiesc”. Incidentul a avut loc in noaptea de 12…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania.

- Lupta dintre americani si rusi pentru gazul din Marea Neagra ar putea sta in spatele schimbarii Marianei Gheorghe de la sefia Petrom, scrie pe pagina sa oficiala de internet Digi24.Inlocuirea directorului roman cu un manager scotian la carma celei mai mari companii din tara poate fi o decizie de securitate…

- O crestere rapida a valorii actiunilor dezvoltatorului imobiliar Country Garden Holdings Co, cea mai mare companie de acest tip din China, a sporit averea actionarei Yang Huiyan, 36 de ani, cu 2,1 miliarde de dolari, la 25,6 miliarde de dolari, informeaza Bloomberg. Continuarea…

- ♦ In decembrie indicele BET a scazut cu 0,5% in contextul in care cea mai mare parte a burselor europene au fost pe plus, cu cel mai ridicat avans fiind inregistrat de bursa de la Atena, plus 7%. Indicele ATX, al bursei din Austria, a fost cel mai performant indice bursier in 2017 din randul…

- Traditional, in ultima luna a anului, cheltuielile statului sar cu puncte importante din PIB. In 2015, luna decembrie a avut un avans de cheltuieli de nu mai putin de 5,5% din PIB fata de cheltuielile la 11 luni, care insumau 28,7% din PIB. Pentru relevanta, daca fiecare luna din an avea o asemenea…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- Cadoul pentru consumatorii de energie este rezultatul ultimelor doua decenii a sute de miliarde de dolari investiti in energie regenerabila. Cea mai recenta etapa de preturi negative a fost rezultatul vremii calde, a brizelor puternice si a cererii scazute, tipice oamenilor care se aduna impreuna cu…

- Tot pentru „modificari” ale legilor justiției Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Parlamentul se reunește luni in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. De la ora 10,00 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen. Votul final asupra bugetului…

- Din proiect face parte Liceul Mikes Kelemen, din Sfantu Gheorghe, impreuna cu școli din alte patru țari: Portugalia, Ungaria, Turcia și Finlanda. Acesta se va desfașura pe parcursul a doi ani și va cuprinde activitați prin care se dorește sensibilizarea elevilor fața de diferențele sociale. „Yourope…