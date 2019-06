Schimbare majoră pentru acordarea vizelor pentru America Statele Unite le cer persoanelor care vor aplica pentru o viza sa prezinte și denumirile conturilor de pe rețelele sociale la care sunt conectate, ca parte a procesului de a dezvolta masurile de securitate aplicate imigranților și vizitatorilor straini, relateaza Bloomberg. Aproximativ 14 milioane de calatori și 710.000 de imigranți in SUA vor fi afectați in fiecare an de schimbari, potrivit Registrului Federal. Oficialii susțin ca securitatea naționala este prioritatea de top și fiecare viitor calator sau imigrant trece deja prin procesul de verificare. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

