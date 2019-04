Stiri pe aceeasi tema

- Synevo Romania, liderul pieței locale de servicii de diagnostic și analize medicale, a inaugurat la Ploiești al 17-lea laborator al rețelei. In aceeași locație va funcționa și un centru de recoltare, al patrulea de acest tip deținut de Synevo in Ploiești. Laboratorul Synevo din Ploiești dispune de tehnologii…

- S-au deschis inscrierile pentru turneul național de calificare la Finala Mondiala Red Bull Neymar Jr’s Five. Turneul național are anul acesta 9 etape de calificare in București, Pitești, Timișoara, Brașov, Tirgu Mureș, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Chișinau, in Moldova. In Romania se cauta din nou…

- Manifestanții au scandat lozinci precum: ”Fara penali”, ”Hoții stau la pușcarie in democrație”, ”Cinste lor, cinste magistraților”, ”Tu-dorel, demisia!”, ”Go, go, go, Dragnea la bulau!”, ”Liviu Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta”. Mii de oameni au ieșit pe strazi și in marile orașe din țara: Cluj-Napoca,…

- Cel mai mare turneu global de fotbal 5-la-5 revine in 2019 cu etape de calificare in 9 orașe din Romania și Moldova. Dupa Tao United, caștigatoarea din 2017 a Finalei Mondiale, și ABC United in 2018, se cauta din nou echipa care sa reprezinte Romania la acest turneu unic. Inscrierile se deschid pe data…

- Cele peste 30 de firme prezente ofera cumparatorilor o gama diversa de articole insemnand confectii din piele si blana, confectii textile, produse de marochinarie, incaltaminte. Lenjeriile, gablonturile si ustensile de bucatarie pot fi de asemenea gasite la targul care poate fi vizitat de…

- Donbass – cel mai recent lungmetraj al regizorului Sergei Loznitsa, a intrat vineri, pe 1 februarie, in programul cinematografelor din Romania. In urmatoarele zile, pelicula premiata la Cannes in 2018 va putea fi urmatita pe marile ecrane din București și in salile de cinema din Arad, Barlad, Botoșani,…

- București, Iași, Timișoara, Oradea, Arad, Sibiu, Cluj Napoca, Brașov sunt doar cateva din marile municipii care raman din nou fara bani de investiții ca urmare a noii “revoluții fiscale” a PSDragnea, bazata pe principiul “luam de la bogați și dam la saraci”! Algoritmul PSDragnea condamna primarii care…

- Inclusiv liceeni de clasa a X-a pot invața sa zboare de la cei mai buni piloți. Oferta este valabila pentru orașele unde activeaza Aeroclubul Romaniei: Arad, Baia Mare, Brașov, București, Caransebeș, Craiova, Cluj-Napoca, Deva, Iași, Oradea, Targu-Mureș, Pitești, Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Suceava.…