Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care s-a dat drept cetatean german a lovit o doctorita si o asistenta la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean Satu Mare pe motiv ca n-ar fi fost tratat cum isi dorea.

- Un taximetrist din Timișoara i-a acuzat pe polițiștii locali de la Biroul de Intervenție Rapida ca l-au batut in fața Garii de Nord. Barbatul și-a scos un certificat medico-legal și a depus plangere la Poliție, a notat tion.ro. Victima susține ca luni dimineața iși aștepta clienții langa stația de troleibuz…

- Un pacient care a consumat droguri a batut mai multe cadre medicale de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean din Focsani. Se pare ca barbatul a devenit violent dupa internare si a sarit la bataie, fiind imobilizat cu greu. https://www.gandul.info/stiri/inca-un-caz-sapoca-un-pacient-drogat-a-batut-mai-multe-cadre-medicale-de-la-spitalul-judetean-din-focsani-18357253

- Totul s-a intamplat luni dimineața, cand taximetristul iși aștepta clienții langa stația de troleibuz din fața Garii de Nord. El ne-a povestit ca de mașina lui s-au apropiat doi polițiști locali, care ar avea atribuții de control in mijloacele de transport in comun, și au incercat sa il amendeze.…

- Un copil în vârsta de un an și o luna a fost transportat de urgența cu elicopterul SMURD la o clinica din Cluj-Napoca, a declarat purtatorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Satu Mare, Constantin Demian, potrivit portalsm.ro. Copilul a ajuns la Unitatea de…

- Un copil de doar 7 ani a fost atacat și mușcat de trei ori de un caine intr-o parcare din Satu Mare. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, pe strada Lucian Blaga, a informat presasm.ro. Copilul a fost dus la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare pentru a fi evaluat din punct…

- Nu se afla de bataie daca nu exista o inregistrare și asta pentru ca un trecator a filmat intreaga scena petrecuta in stația de autobuz de la Podgoria, vizavi de Catedrala Ortodoxa Noua și a postat-o pe o rețea de socializare. Femeia este surprinsa in timp ce il palmuiește pe barbat in repetate randuri,…