Vasile Serban (24 ani) și Adrian Ștefan (30 ani) sunt judecați in lipsa in Marea Britanie, pentru ca, dupa comiterea faptelor, au disparut fara urma, intorcandu-se, cel mai probabil, in Romania. Cei doi frați au fost implicați intr-o altercație violenta cu un alt roman, Cristian Dutu, pe care l-au injunghiat, acesta avand nevoie de ingrijiri medicale.

Mai mult, Vasile și-a varsat furia și asupra cainelui, pe care l-a aruncat de la inalțime, izbindu-l violent de asfalt. Patrupedul, un bulldog american, a murit. Adrian Stefan si-a varsta in schimb furia asupra mamei lui Dutu, aruncand…