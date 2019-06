SCENE ÎNFIORĂTOARE Un bărbat dispărut de 10 zile de acasă a fost găsit DECAPITAT Un barbat de 47 de ani din comuna Telciu, județul Bistrița-Nasaud, dat disparut de zece zile, a fost gasit decapitat, duminica dupa-amiaza, pe o vale dintre localitațile Tecliu și Fiad, greu accesibila, transmite MEDIAFAX. Un barbat de 47 de ani, din comuna Telciu, județul Bistrița-Nasaud, cautat de polițiști la nivelul intregii țari, dupa ce familia a anunțat dispariția in urma cu zece zile, a fost gasit decapitat, intr-o zona greu accesibila. Cadavrul a fost descoperit de cațiva ciobani, care au alertat autoritațile, dar și familia barbatului. Citește și: IT-iștii ii raspund… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

