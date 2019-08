Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de Control al premierului Viorica Dancila a efectuat in acest an verificari la Complexul Energetic Oltenia(CEO). Raportul de Control are 131 de pagini și a fost facut public. Inspectorii de control au depistat o serie de nereguli in ceea ce privește actul de management la nivelul Complexului…

- Oficiul Regitrului Comerțului a validat, luni, 22 iulie a.c., mandatele noilor membri ai Consiliului de Supraveghere (CS) al CE Oltenia, iar organismul de conducere al companiei energetice urmeaza sa aiba, in perioada urmatoare, prima intalnire, in care va fi ales președintele. Potrivit unor surse,…

- Situație fara precedent la CE Oltenia, dupa ce Oficiul Regitrului Comerțului a amanat validarea mandatelor noilor membri ai Consiliului de Supraveghere (CS), din cauza ca unul dintre supraveghetori are fapte inscrise in cazierul fiscal. La nivel decizional, compania e blocata total, in contextul in…

- Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Doru Vișan, va prelua din nou atribuțiunile in ceea ce privește coordonarea producatorilor de energie pe baza de carbune, respectiv CEO și CEH. Ordinul este la directorul cabinetului ministrului Energiei și urmeaza sa fie semnat in aceste zile, pana la finele…

- E tensiune uriașa la CEO, dupa desemnarea noilor supraveghetori care, in prima ședința au un singur punct: schimbarea Directoratului companiei. Deși, dupa anunțarea noului Consiliu de Supraveghere, liderul PSD Gorj, Mihai Weber, a reacționat vehement și a dat asigurari ca lucrurile nu vor ramane așa,…

- Presedintele organizatiei judetene a Partidului Miscarea Populara Gorj critica ultimele schimbari facute in Consiliul de Supraveghere al Complexului Oltenia. Nicolae Davitoiu a ajuns la concluzia ca urmeaza epurari in compania miniera dupa ce a vazut ca liderii ALDE Gorj l-au promovat…

- Vicepreședintele ALDE Targu-Jiu, Marius Dumitrascu, a fost numit, la sfarsitul saptamanii trecute, secretar de stat. In plus, Marius Manescu, fostul șef al Oficiului Județean de Cadastru, a ajuns in Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Ion Iordache nu stie deocamdata ce atributii…

- Președintele Directoratului CEO, Sorin Boza, și secretarii de stat Andrei Maioreanu și Doru Vișan au primit-o pe premierul Viorica Dancila la SE Rovinari.