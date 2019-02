Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca un fals chirurg italian a fost depistat in Romania, barbatul operand in mai multe clinici private fara a avea insa dreptul de libera practica, ci doar o parafa. Sorina Pintea a spus ca momentan nu stie de ce respectivul cetatean a fost angajat…

- Ministrul Sanatații a declarat pentru jurnaliști ca a aflat din presa despre italianul cu opt clase care a convins patru clinici din Romania ca este chirurg plastician și a facut zeci de operații.

- Continua scandalul privind calitatea apei din București. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a solicitat de urgența o ancheta privind modul in care Apa Nova a comunicat cetațenilor privind calitatea apei. Totul dupa ce Apa Nova a anunțat ca apa nu are nicio problema, insa analizele DSP au aratat…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat in aceasta dimineața ca in Romania este epidemie de gripa, fiind inregistrate trei saptamani epidemice consecutive și 54 de decese cauzate de aceasta boala. "Gripa evolueaza pe tot teritoriul tarii, chiar daca la intensitati diferite. Specialistii estimeaza…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca e declarata epidemie de gripa, deoarece au fost inregistrate trei saptamani epidemice consecutiv si sunt 54 de decese din cauza bolii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ecaterina Andronescu a spus la Romania TV ca scolile nu se vor inchide in cazul in care se va anunta epidemie de gripa in Romania, mai ales ca mai este o saptamana pana cand elevii vor intra in vacanta. "Zilnic fiecare scoala raporteaza cazurile de raceala sau de gripa. Fiecare inspectorat…

- Numarul medicilor romani care au parasit țara in 2018 a scazut foarte puțin fața de anul precedent, deși salariile lor au crescut considerabil, in multe cazul chiar dublandu-se. Ultimele cifre arata Romania a pierdut, in medie, 6 medici in fiecare zi. Din datele transmise de Ministerul Sanatații pentru…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca a semnat ordinul prin care se vor declansa controale privind infectiile nosocomiale in toate maternitatile din tara. "Incepand cu 15 ianuarie, directiile de sanatate publice incep controalele atat in maternitatile publice, cat si din…