Scandalul Cuc-Mezei, răbufniri în rândul piloților TAROM. Acuzații grave din interior. ”Duduița asta uită că...?” DCNews a intrat in posesia unor mesaje ale piloților TAROM, in contextul acuzațiilor facute de Mezei, dupa ce a fost data afara de la conducerea TAROM. Iata ce mesaje transmit piloți ai TAROM, in contextul scandalului in care a ajuns sa fie implicata compania: - In istoria Tarom de dupa 1990, cand la conducerea Tarom au fost piloți Tarom, ei au modernizat flota și compania, au adus avioane noi, au marit salariile piloților, au redus cat au putut personalul dus in carca de piloți! Și ii chema Brutaru, Racaru, și Barla! Cand a venit director oricine altcineva s-a marit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

