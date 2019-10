Actrita americana Lori Loughlin este vizata incepand de marti de un nou capat de acuzare formulat pe numele ei in scandalul mitei oferite de mai multi parinti bogati din Statele Unite pentru a facilita admiterea copiilor lor in universitati de prestigiu, din cauza caruia artista risca sa fie condamnata la mai multi ani de inchisoare, informeaza AFP.



La fel ca alti noua parinti implicati in acest scandal, Lori Loughlin si sotul ei sunt de acum acuzati de asociere cu infractori pentru coruperea unor programe federale, un capat de acuzare care se adauga celor de spalare de bani si de…