Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Laburist (opozitie), Jeremy Corbyn, l-a atacat dur marti, pe Twitter, pe noul lider al Partidului Conservator, Boris Johnson, imediat dupa anuntarea victoriei acestuia intr-un scrutin conservator, subliniind ca noul premier britanic nu a fost ales de catre tara.Boris Johnson…

- Boris Johnson ”a obtinut sustinerea a mai putin de 100.000 de membri nereprezentativi ai Partidului Conservator promitand taieri de impozite celor mai bogati, prezentandu-se ca prietenul bancherilor si indemnand la un Brexit fara acord daunator”, denunta Jeremy Corbyn. Insa Johnson ”nu a obtinut sustinerea…

- Președintele american, Donald Trump, l-a felicitat pe Boris Johnson pentru victoria din alegerile din cadrul Partidului Conservator din Marea Britanie, care de miercuri va deveni succesorul Theresei May in fruntea Guvernului de la Londra.”Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit noul…

- Conservatorul Dominic Raab a spus ca este foarte putin probabil ca parlamentul sa fie suspendat in legatura cu Brexitul, dar a refuzat sa excluda aceasta posibilitate. Orice sugestie de suspendare a Parlamentului pentru a incerca fortarea unui asa numit Brexit "fara acord" ar fi "scandaloasa"…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, considerat favorit pentru a deveni viitorul premier dupa ce Theresa May va demisiona pe 7 iunie, nu poate castiga alegerile generale daca nu obtine si sprijinul electoratului indecis, care instinctiv nu are incredere in el, a estimat miercuri politicianul…

- Cea mai probabila optiune pentru inlocuirea Theresei May la sefia Partidului Conservator pare a fi Boris Johnson, dar Brexitul s-ar putea dovedi la fel de fatal pentru el ca si in cazul lui May.

- Marea Britanie se pregateste pentru o vizita oficiala de trei zile a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Înainte de vizita, care va începe luni, presedintele Trump a facut deja comentarii care au generat turbulente . Într-un interviu acordat ziarului britanic „The…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat ca prim-ministrul Theresa May trebuie sa renunțe la limitarile de care da dovada in negocierile privind Brexit, daca dorește ca Acordul sa primeasca aprobarea Parlamentului, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Citește…