- Fostul premier Sorin Grindeanu a scris miercuri, pe Facebook, ca forma recursului compensatoriu adoptata de Executiv in perioada in care acesta s-a aflat la Palatul Victoria este „exact in forma inițiata de Raluca Pruna”, fost ministru tehnocrat al Justiției.„Citesc ca un domn Cioloș, candidat…

- Fostul premier Dacian Cioloș a scris miercuri pe Facebook ca ”Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu și-l asuma”, iar ”Legea a fost inițiata la propunerea lui Florin Iordache in aceeași zi in care a fost aprobata și celebra OUG 13”,…

- Dacian Ciolos a respins miercuri acuzatiile potrivit carora proiectul de lege a recursului compensatoriu a fost adoptat de Cabinetul condus de el, ci de Executivul condus de Sorin Grindeanu, modificat in comisia juridica a Parlamentului condusa de Florin Iordache si in plen de majoritatea PSD-ALDE.

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat miercuri ca va prezenta premierului, luni dimineata, o analiza cu privire la recursul compensatoriu si efectele sale, dar si ce propuneri legislative are.

- Dupa ce Tudorel Toader a prezentat procedura prin care legea recursului compensatoriu, care a permis eliberare anticipata a mii de detinuti, a intrat in vigoare, eurodeputata Monica Macovei arunca din nou vina catre Ministrul Justitiei."Toader și PSD&ALDE sunt vinovați pentru eliberarea…

- „Simple precizari: In repetate randuri, am aratat urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componența anterioara) l-a avizat și a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de Parlament, ca a…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma in mesajul sau transmis de Ziua Nationala ca e timpul sa lasam in urma "rusinea si suferinta" si sa ne eliberam de sentimentul neputintei, in timp ce fostul prim-ministru Victor Ponta evoca in mesaj figura bunicului sau, care in 1917 a plecat din armata austro-ungara…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Presiunile de tot felul, atat interne cat și externe, avand drept obiectiv daramarea Guvernului Dancila, se apropie de apogeu. A inceput numaratoarea inversa. Sa admitem ca acest obiectiv aparent imposibil fixat de președintele Klaus Iohannis va fi atins. Și ca, minunea-minunilor,…