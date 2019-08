Stiri pe aceeasi tema

- Conducerile USR și PLUS au agreat, marți, 6 august, ultimele modificari la protocolul de alianța politica, in urma deciziilor luate de Comitetul Politic al USR și de Consiliul Național al PLUS. In cateva zile va fi semnat actul prin care ia naștere formal „Alianța USR PLUS”. Responsabilul de comunicare…

- USR și PLUS au votat alianța politica. Strangerea de semnaturi incepe miercuri, 7 august. USR și PLUS s-au ințeles asupra protocolului de alianța politica. Conducerile celor doua partide au votat inființarea „Alianței USR PLUS”. Potrivit comunicatului de presa, de azi, 7 august, incepe campania de strangere…

- Alianta USR PLUS incepe, miercuri, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale din acest an.„Alianta USR PLUS merge mai departe! USR si PLUS au decis ca Romania are nevoie de noi, impreuna! Alianta USR PLUS isi continua apasat drumul catre…

- USR Suceava incepe sa stranga semnaturi pentru candidatura liderului USR Dan Barna la alegerile prezidențiale din acest an. Vicepreședintele USR Suceava, Ionuț Agape, a anunțat ca Alianța 2020 USR PLUS incepe o noua campanie de strangere de semnaturi, necesare participarii la alegerile prezidențiale…

- Conducerilor USR si PLUS li se propune candidatura liderului USR, Dan Barna, la alegerile prezidentiale, in tandem cu Dacian Ciolos - prim-ministru. Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca s-a ajuns la un acord pentru stabilirea unei aliante politice care…

- Liberalii intentioneaza sa isi stabileasca si sa isi anunte candidatii pentru primariile resedinte de judet inca din aceasta toamna, pentru a se merge, in campania de la prezidentiale, si cu cei care vor cere votul pentru alegerile locale, anul viitor. Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca si a anuntat mai de mult intentia de candida la alegerile prezidentiale, dar nu si a schimbat optiunea ca este cu mult mai utila o candidatura comuna din partea coalitiei de guvernare, urmand sa aiba discutii pe aceasta tema cu cei din…

- Un sondaj intern al Alianței 2020 USR-PLUS arata ca Dacian Ciolos ar fi favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale. El ar putea in acest fel intra in turul doi alaturi de Klaus Iohannis. Respondentii il prefera pe Ciolos in locul lui Barna la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva…