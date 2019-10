Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din localitațile Lopadea Noua și Ciuguzel vor beneficia de canalizare menajera, printr-o investiție de peste 3,7 milioane de lei. Proiectul prevede și construirea unei stații de epurare. Primaria comunei Lopadea Noua a lansat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) o licitație…

- Spitalul Municipal Blaj va fi extins cu un nou corp de cladire, pentru mutarea Ambulatoriului integrat. Investiția de peste 5,5 milioane de lei prevede, printre altele, dotarea cabinetelor medicale, realizarea unui lift de persoane și amenajarea spațiilor verzi din zona. Primaria Blaj a lansat recent…

- Primaria sectorului 2 anunta pe SICAP licitatie pentru gestiunea activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale, precum si pentru maturatul, spalatul, intretinerea si deszapezirea cailor publice din sector. Contractul de delegare a gestiunii activitatii de salubrizare ar urma sa aiba…

- Primaria Arad a anuntat ca va trece la colectarea deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice. Este un lucru bun pentru comunitate mai ales ca Romania are obligatia de a se alinia Directivelor Europene privind colectarea si neutralizarea deseurilor numite in documentatia Proiectului Judetean…

- Șase strazi din comuna Cricau, in lungime totala de 1.190 de metri, vor fi modernizate și asfaltate printr-o investiție in valoare de aproape 850.000 de lei. Administrația locala din Cricau a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație privind modernizarea unor drumuri…

- Violeta Stoica Am ajuns sa o vedem și pe asta! Nicio instituție bancara nu a fost interesata sa participe la procedura de achiziție demarata de Primaria Ploiești in vederea incheierii unui contract de imprumut intern pentru o perioada de 13 ani, in valoare de 140,7 milioane de lei! Semnalele de alarma…

- ​"Exista fapte de natura penala" în legatura cu faptul ca baza de date a sistemului a fost lasata fara servicii de mentenanța, a anunțat luni ministrul Sanatații, Sorina Pintea. HotNews.ro a investigat cum a ajuns CNAS sa ramâna fara mentenanța Oracle, esențiala pentru întreg…

- Caietul de sarcini a fost finalizat si postat pe site-ul administratiei locale, acesta urmand sa fie supus aprobarii consilierilor locali in sedinta de joi.Serviciile ce urmeaza sa fie licitate constau in colectarea si transportul deseurilor, maturat, spalat, stropit si intretinerea curateniei…