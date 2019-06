Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a validat, marti, mandatele in cazul a sase noi deputati.Locurile au ramas vacante ca urmare a demisiilor parlamentarilor care au fost alesi in Parlamentul European, respectiv, in cazul lui Viorel Stefan, la Curtea de Conturi Europeana. Astfel, Marian Tachianu ocupa locul ramas vacant…

- Astfel, Rovana Plumb va fi inlocuita de Carmen Holban, Eugen Tomac de Sebastian Costin Moise, iar Mihai Tudose de Mircea Florin. Biroul permanent a luat act si de demisia lui Viorel Stefan din functia de deputat, in conditiile in care acesta a fost numit membru al Curtii de Conturi a Uniunii Europene,…

- Referitor la Congresul in care social-democrații vor alege conducerea PSD și vor schimba statutul, in BPN de luni vor fi discuții despre chestiuni organizatorice documentele care vor fi aprobate, participanții, etc, au precizat sursele citate. La ședința CEx de vineri au fost stabilite trei comisii:…

- Social democratii discuta propunerile pentru ministerele Justitiei, Fondurilor Europene si Romanii de Pretutindeni, dupa refuzul lui Klaus Iohannis de a numi propunerile anterioare, in discutie fiind la Justitie numele Anei Birchall, Titus Corlatean sau Robert Cazanciuc, spun surse politice. Potrivit…

- ”Am raspuns cu mare bucurie invitației colegilor mei de a participa la Simfonia Lalelelor, cea mai cunoscuta sarbatoare care este un brand al Piteștiului și care se desfașoara din 1978. Cu aceasta ocazie dorim sa intram in dialog cu cat mai mulți piteșteni și sa le explicam ca data de 26 mai va fi…

- Comisia de control bugetar (CONT) a Parlamentului European a respins, luni, propunerea Guvernului Dancila pentru pozitia de membru al Curtii Europene de Conturi. Desi nu a avut niciun contracandidat, vicepremierul Viorel Stefan, candidatul propus de guvernul Romaniei, nu a reusit sa convinga comisia,…

