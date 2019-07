Meteorologii au emis avertizari dupa ce ploile torentiale s-au abatut asupra regiunilor din est si centru.



"In regiunile deluroase s-au produs alunecari de teren, in timp ce regiunile de campie din est au fost afectate de inundatii", a precizat Umakanta Adhikari, un oficial din cadrul Ministerului de Interne.



Nepalul a fost afectat de ploi torentiale in ultimele trei zile. Potrivit avertizarilor serviciului de meteorologie, ploile si vantul puternic vor continua sa afecteze mai multe regiuni din tara pe parcursul weekendului.



Cel putin patru autostrazi din diferite…