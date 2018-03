Sase kilograme de heroina, descoperite la PTF Calafat

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 6,2 kg de heroina au fost descoperite vineri de o echipa de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, formata din politisti romani si bulgari, intr-o masina cu care calatoreau doi cetateni bulgari.Potrivit Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Dolj, cei…

- In urma cu putin timp, un sofer de TIR a sunat la 112 si a cerut ajutor. Barbatul a intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Varsand. Se pare ca GPS-ul l-a dus pe un drum gresit si in loc sa ajunga pe DN 7, la Varadia de Mures-Savarsin, a ajuns pe DJ […] The post Se intampla pe drumurile…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat. România are cel mai mare risc de sărăcie la persoanele ocupate din UE, fiind urmată la distanţă…

- O coloana de camioane lunga de peste zece kilometri este formata, luni, la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II (autostrada pan-europeana), iar soferii reclama ca asteapta de sapte – opt ore controlul documentelor, in timp ce autoritatile sustin ca se asteapta patru ore. Mai…

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit la finele saptamanii trecute, intr-un autovehicul care intenționa sa paraseasca teritoriul Romaniei, componentele unui microbuz furat din Italia. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de ...

- PRINS…Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit, ascunse intr-un microbuz, 22 kilograme de tutun aromatizat pentru narghilea. Astfel, in ziua de 01 martie, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control…

- Varianta simplificata a declaratiei 600, in dezbatere publica Varianta simplificata a declaratiei 600, care îi vizeaza pe cei ce obtin venituri din activitati independente, se afla de ieri în dezbatere publica. Noul proiect prevede depunerea unei singure declaratii fiscale, fata de sapte,…

- Guvernul propune o noua "Declaratie 600" pentru impozitarea unor venituri Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Guvernul lanseaza în dezbatere publica o noua varianta a Declaratiei 600 care vizeaza…

- Saisprezece persoane au ramas inzapezite in Bulgaria, luni seara, la trei kilometri de punctul de trecere a frontierei Vama Veche si au solicitat ajutorul autoritatilor romane. Acestea au luat legatura cu autoritatile din tara vecina, care au intervenit si au preluat persoanele respective, asigurandu-le…

- UZ DE FALS…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita, impreuna cu inspectori vamali au descoperit, ascunse in bagajele a doi tineri, doua facturi comerciale falsificate. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat…

- Azi (25 februarie) dimineața, in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a frontierei Petea, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților un barbat cu dubla cetațenie romano-ucraineana cetațean, T. Vladislav, in varsta de 38 de ani, conducand un microbuz marca Mercedes. Din primele verificari s-a…

- Cinci persoane din Irak si Iran, ascunse printre bagaje, intr-o remorca, au fost descoperite vineri, de politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, cand incercau sa treaca ilegal frontiera. Potrivit unui comunicat al IGPF, cele cinci persoane,…

- Un sucevean s-a ales cu o paguba insemnata dupa ce a fost descoperit in neregula de lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Seritan, la primele ore ale zilei de…

- Un sofer prins cu un permis fals la granita Romaniei a dezvaluit ca in Marea Britanie pot fi achizitionate astfel de documente contra unei sume de aproximativ 1.600 de lei. Polițiștii de frontiera aradeni au depistat, marti, un cetațean roman care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.P. Siret- I.T.P.F. Sighetu Marmației au oprit, la intrarea in țara, o tanara din Ucraina care a incercat sa intre in Romania prezentand la controlul de frontiera pașaportul altei persoane. In seara zilei de 19 februarie, in jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, peste 30.000 pachete cu țigari de contrabanda, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din Romania. In data de 15 februarie a.c., in jurul orei 00.30, s-au prezentat in Punctul de Trecere…

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit mai multe piese care aparțineau unor motociclete cautate de autoritațile din Italia. Potrivit comunicatului de la Poliția de Frontiera Suceava, un cetațean ucrainean in varsta de 25 de ani, care conducea un microbuz Mercedes, ...

- Deoarece nu avea documente pentru copilul sau in varsta de 3 luni, o femeie din Mures a incercat sa l treaca ilegal granita, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, ascunzandu l sub haine, informeaza Politia de Frontiera. In data de 11.02.2018, in jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit și confiscat un pistol cu aer comprimat și 1500 bile metalice, pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca in țara fara documente legale . In data de 06.02.2018, ora 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul…

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galai &ndashrutier împreun cu inspectorii vamali au descoperit mii de igarete de contraband pe care un cetean ucrainean încerca s le introduc ilegal în ar ascunse în capitonajul portbagajului autoturismului pe care...

- Poliitii de frontier din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni efectueaz cercetri în cazul a doi ceteni români care au prezentat la controlul de frontier documente false pentru mijloacele de transport pe care le conduceau.La sfâritul sptmânii trecute în Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in cazul unui barbat cu cetațenie romana și R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un certificat de inmatriculare fals pentru autoturismul pe care il conducea.

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. Potrivit Politiei…

- Romania se afla pe ultimul loc in UE in "Indexul democratiei in 2017" Foto:eiu.com Într-un raport publicat ieri, de Economist Intelligence Unit, divizia de cercetare si analiza a grupului The Economist, intitulat "Indexul democratiei", sunt analizate 156 de tari la cinci…

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galai &ndashrutier împreun cu inspectorii vamali au descoperit mii de igarete de provenien Republica Moldova pe care un cetean român încerca s le introduc ilegal în ar ascunse în bordul capitonajul plafonului…

- Un cetațean al Republicii Moldova a încercat sa introduca în România 177 500 de tigarete ascunse în peretii laterali, podeaua si în diverse componente ale microbuzului pe care îl conducea. Cazul a avut loc sâmbata, la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, care intentionau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- CONTRABANDA…In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control a descoperit 4.360 tigarete de provenienta Republica Moldova, pe care doi cetateni romani incercau sa le introduca in tara, ascunse in bagajele personale. Astfel, in cursul zilei de ieri, s-au prezentat pentru efectuarea…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din judetul Timis, care se intorcea dintr-o vacanta in strainatate si pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru savarsirea infractiunii de furt, a fost depistat la PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj, accidentul s-a petrecut, sambata, in cartierul Brazda lui Novac din Craiova. "Soferul unui autoturism, care circula dinspre gara catre Brazda, a incercat sa evite impactul cu un alt autoturism care a acordat prioritate pietonilor, la trecere, i-a lovit pe…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea au descoperit, în compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni care intentionau sa intre in România, patru motociclete dezmembrate, care figurau în bazele de date ca bunuri cautate pentru…

- Politistii de frontiera timișeni au descoperit in vama Cenad, intr-un tir doua ATV-uri ce figurau in bazele de date ca fiind furate din Franța. ATV-urile erau ascunse intr-un camion care transporta mobila, in spatele unui panou disimulat. ”In data de 13.01.2018, in jurul orei 00.10, in Punctul de Trecere…

- "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda', Otopeni, s-au prezentat pentru a iesi din tara, spre directia Bruxelles, sase persoane care s-au legitimat cu documente eliberate de autoritatile din Palestina, in care erau aplicate vize Schengen", informeaza un…

- Legea insolvenței ”nu se poate aplica” Foto: Arhiva. Persoanele care nu-si mai pot plati datoriile au acum posibilitatea de a-si reesalona ratele în baza Legii insolventei, care a intrat în vigoare la începutul anului. Actul normativ permite realizarea unui plan de redresare…

- Potrivit Politiei de Frontiera, in ultimele 24 de ore, șase persoane au incalcat regimul de frontiera și cel al punctelor de trecere, pe cind doi cetațeni straini au incalcat termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. Totodata, au fost inregistrate trei tentative de trecere cu documente falsificate,…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali galateni au descoperit miercuri asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, un numar de 33 de colete continand timbre de acciza false pentru tutun si bauturi alcoolice, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul…

- Peste doua kilograme de bijuterii din argint, in valoare de 31.000 de lei, ascunse in bagaje de o femeie din Ucraina, au fost descoperite de catre politistii de frontiera si agenții vamali din Galati. Femeia, Olena H., in varsta de 43 de ani, calatorind cu un autocar, s-a prezentat duminica la Punctul…

- Un moldovean a incercat sa introduca in Romania 18.800 de tigarete. Barbatul, insa, a fost prins. Potrivit politistilor de frontiera romani, moldoveanul de 37 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control la Punctul de Trecere a Frontierei Radauti Prut -

- Polițiștii de frontiera și lucratorii vamali au descoperit ascunse intr-un spațiu special amenajat in plafonul unui autoturism, cantitatea de 3.744 pachete țigari de proveniența ucraineana. Țigarile și autoturismul au fost confiscate, iar șoferul a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare…