Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pe 19 decembrie pentru crestini. Sarbatoarea este cu atat mai importanta cu cat pica in ziua de miercuri din Saptamana Mare. Mai multi sfinti sunt praznuiti, in fiecare an, la aceasta data, de catre crestini. Sfantul Mucenic Bonifatie, Cuviosul Grichentie, Sfantul Trifon si Cuvioasa…

- Dupa cum se stie, ne aflam la inceputul Postului Craciunului, deja trecand o saptamana din cele 40 de zile sorocite pentru acest important moment traditional din an dedicat curatirii spirituale si fizice a inchinatorilor. Ziua de 21 noiembrie are o semnificatie deosebita deoarece marcheaza Intrarea …

- Chiar daca suntem abia la mijloc de noiembrie, deja se simte ca vin sarbatorile. Vin peste o luna, iar magazinele din Ungheni au rafturile pline cu globuri de tot felul, brazi artificiali, omuleți de zapada, ghirlande și așa mai departe. Lumea a inceput sa cumpere tot de ce are nevoie ca sa-și amenajeze…

- Ziua de 28 octombrie este extrem de importanta pentru romani. In calendar sunt praznuiți mai mulți sfinți, precum: Sfantul Ierarh Iachint, mitropolitul Tarii Romanesti, Sfinții Mucenici Terentie, sotia sa Neonila si cei 7 fii, precum și Sfantul Ierarh Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei.

- Sarbatoare importanta la inceput de saptamana. In fiecare an, in aceasta zi, un mare sfant al crestinatatii este praznuit. Sfantul Averchie, Episcopul Ierapolei, este sarbatorit in fiecare an, pe data de 22 octombrie.

- ,,ABC-UL EMOTIILOR” este un proiect de formare si consolidare a abilitatilor emotionale cu rol de factori de protectie in prevenirea consumului de droguri, punand accent pe constientizarea de sine, abilitatile de comunicare asertiva, gestionarea emotiilor negative, abilitatea de a face fata presiunii…

- Este sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de saptamana. In fiecare an, pe data de 15 octombrie, un mare sfant al crestinatatii este praznuit de credinciosi. Asadar, Sfantul Luchian este sarbatorit pe 15 octombrie.

- Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au anuntat ca, anul acesta, pelerinii care vor veni sa se inchine la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva vor putea sa se inchine si la cele ale Sfintei Mari Mucenite Ecaterina de la Manastirea Sinai. Dincolo de aspectul profund religios al manifestarilor,…