Sarah Sanders, purtătorul de cuvnt al Casei Albe, a fost audiată n ancheta privind ingerinţele ruse Sarah Sanders, secretarul de presa al Casei Albe, a fost audiata de Comisia procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele electorale ruse si presupusele contacte ale echipei de campanie a presedintelui Donald Trump cu Moscova, relateaza Mediafax. "Presedintele (Donald Trump - n.red.) m-a îndemnat, asa cum a facut cu toata lumea din cadrul Administratiei, sa cooperez în totalitate cu procurorul special. Am fost bucuroasa sa discut cu ei", a declarat vineri seara Sarah Sanders, citata de site-ul de stiri Axios.com. Donald Trump a minimizat impactul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

