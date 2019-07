Stiri pe aceeasi tema

- Carabinierii din Reggio Emilia, nordul Italiei, au arestat 18 persoane, printre care un primar si mai multi medici, suspectati ca au recurs la manipulari psihologice asupra unor copii pentru a-i lua de la parintii lor si a-i "vinde" unor asistenti familiali.

- Polițiștii din municipiul Ramnicu Sarat au identificat doi tineri din Vrancea, banuiți ca au comis mai multe infracțiuni de furt din locuințe. Potrivit ramnicpress.ro, cei doi ar fi fost identificați pe 15 iunie. Unul dintre ei are 18 ani, iar celalalt 20. „In continuarea activitatilor desfasurate de…

- In urma activitaților investigative, polițiștii hunedoreni au reusit identificarea unui tanar in varsta de 29 de ani, din municipiul Hunedoara, banuit de comiterea mai multor infractiuni de furt. Politistii au stabilit faptul ca, in data de 12.05.2019, cel in cauza a patruns prin efractie…

- Politisti din cadrul Secției 14 Rurala Barca au depistat si incarcerat in penitenciar un tanar de 22 de ani, din localitate, pe numele caruia instanta de judecata a emis mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Tanarul are de executat ...

- Peste 2.000 de persoane au fost obligate, in perioada ianuarie - aprilie, sa munceasca in folosul comunitatii, dupa ce au comis mai multe infractiuni.Cei mai multi au fost condamnati de instanta pentru ca au urcat la volan in stare de ebrietate.

- Ieri, 23 aprilie a.c., polițiștii maramureseni au actionat pe raza de competenta pentru depistarea persoanelor urmarite, disparute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea unor pedepse privative de libertate. Astfel, politistii au reusit identificarea unui tanar de 29 de ani, din Poienile…