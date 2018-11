Santa’s Eagles 2018, eveniment caritabil dedicat copiilor De 1 decembrie ne unim cu totii la Sala Polivalenta incepand cu ora 15:30 pentru suflete de copii care au nevoie de ajutorul nostru si pentru un spectacol de neuitat! Santa"s Eagles este evenimentul nostru de suflet creat din inimile oamenilor, realizat pentru fericirea si bucuria a zeci de copii care au nevoie de suport material, financiar si emotional! In cea de-a III-a Editie vorbim despre: Omenie, Fericire, Spectacol si Euforie! Toate aceste stari (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

