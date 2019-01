Samsung pregătește un super-procesor pentru noile modele Galaxy S 10 Gigantul sud corean Samsung pregatește super specificații pentru noile sale modele de smartphone, Galaxy S10. Noile flagshipuri ale coreenilor vor fi dotate cu ultimul procesor Exynos 9820 un SoC (sistem on a chip) care va concura direct Snapdragonul 855 al celor de la Qualcomm și Kirin 980 al chinezilor de la Huawei. Potrivit analiștilor, Exynos 9820 folosește o aranjare a nucleelor de tip tri-cluster 2 x nedezvaluit CPU + 2 x ARM Cortex-A75 + 4 x ARM Cortex-A55. Cele doua nuclee custom sunt dezvoltate direct de catre Samsung și sunt concepute in mod special pentru momentele in care smartphone-ul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

