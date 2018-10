Sambata, zi plina pentru oamenii legii: Peste sapte mii de sanctiuni contraventionale, aplicate de politisti Ieri, politistii au intervenit la peste 3.100 de evenimente la care au fost solicitati pentru a oferi ajutor celor aflati in nevoie sau pentru a mentine siguranta publica. De asemenea, politistii au aplicat peste 7.400 de sanctiuni contraventionale unor persoane care au incalcat normele sociale si au retinut permisele a 408 soferi care puneau in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic. Peste 7.650 de politisti au actionat, la data de 20 octombrie a.c., la nivel national, in sistem in ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

