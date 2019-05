Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini și Marine Le Pen au anunțat ca pregatesc un mare eveniment pentru a uni toate mișcarile europene "alternative", scrie La Razon citat de Rador.Cei doi lideri naționaliști au facut acest anunț dupa ce au avut o întrevedere la Paris, unde ministrul italian de Interne…

- ​Ministrul german de externe, Heiko Maas, a sustinut ca Uniunea Europeana trebuie sa suspende finantarea si sa impuna sanctiuni împotriva statelor-membre care adopta legi care se opun unor valori europene fundamentale, precum independenta justitiei si libertatea presei, potrivit Rador.Pozitionându-se…

- Într-un moment deosebit de sensibil, sub presiunea consecințelor ieșirii Regatului Unit din UE, Manfred Weber, liderul parlamentar al PPE și candidat la președinția Comisiei Europene, afirma într-un interviu pentru ABC ca discuția tine de valorile centrului și nu de considerentele privind…

- Vicktor Orban, premierul Ungariei, a declarat, vineri, ca dorește o Europa puternica, pentru evitarea "cosmarului Statelor Unite ale Europei". "Vrem o Europa puternica, state natiuni puternice si lideri puternici la conducerea Europei, care sa nu aduca problemele aici, ci sa ofere ajutorul…

- Ministrul de externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat joi, in cadrul manifestarilor de la Targu Mures de comemorare a Revolutiei de la 1848-1849, ca libertatea pentru Europa si Ungaria se afla in mijlocul unei ciocniri de civilizatii pe fondul migratiei masive din Africa si din Orientul Mijlociu,…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat in martie 2018 ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, dupa cum a informat, la acea data, agentia MTI, preluata de Mediafax. A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal…

- Cotidianul ungar Magyar Nemzet, considerat tribuna oficiala a Fidesz, i-a cerut joi premierului Viktor Orban sa paraseasca el însuși Partidul Popular European (PPE, dreapta), în condițiile în care liderul conservator populist este amenințat cu excluderea din cauza pozițiilor sale anti-Bruxelles,…

- Cresterea economica in partea de est a Uniunii Europene a incetinit in ultimul trimestru al anului trecut in conditiile in care PIB-ul a fost afectat de incetinirea cererii pentru exporturile regiuni, sustin economistii intervievati de Bloomberg. Din cele sase state care urmeaza sa dea publicitatii…