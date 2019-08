Stiri pe aceeasi tema

- „Rusia și Turcia au promis oamenilor de la Idlib ca vor fi in siguranța. Cu toate acestea, miile de morți și sutele de mii de refugiați probeaza: Erdogan nu are nimic cu care sa se opuna tupeului lui Putin”, scrie revista germana Der Spiegel. „Guvernul turc a fost probabil foarte increzator – sau foarte…

- „Donald Trump este caustic, Rusia indoliatia: la cinci zile de la misteriosul accident nuclear de pe o platforma de testare de langa Marea Alba, sunt descoperite treptat noi detalii despre cele intamplate”, scrie revista germana Der Spiegel. Judecand dupa comentariile lui Donald Trump pe Twitter, Washingtonul…

- Rusia si Statele Unite îngroapa Tratatul INF. Amenintarea nucleara revine în Europa. Pare ca acest lucru nu nelinisteste pe nimeni. Înca o saptamâna, iar dupa aceea unul din cele mai importante tratate de dezarmare devine istorie. Daca nu se va întâmpla o minune,…

- La limitele Europei, doi politicieni pe cat de comici, pe atat de atipici, si-au impus, socant, ambitia de a conduce. Diferiti la capitolul biografie si inteligenta, ceva totusi ii uneste. Ambii sunt, partial, creatia UE.

- Azi sarbatorim Ziua Politei de Frontiera. Implineste 153 de ani de cand Cuza a semnat actul de nastere! Astazi, 24 iulie 2017, Politia de Frontiera Romana aniverseaza 153 ani de existenta institutionala Semnarea la 24 iulie 1864, de catre domnitorul Alexandru Ioan Cuza a decretului prin care se realiza…

- Membra a alianței NATO, Turcia intenționeaza in viitorul apropiat sa importe sisteme de aparare antiracheta din Rusia. Statele Unite amenința Ankara cu sancțiuni. Erdogan este pus acum sa decida pe cine supere mai tare – pe Trump sau Putin, scrie revista germana Der Spiegel. Dupa 30 de ani de la caderea…

- Un barbat din județul Vaslui și-a transformat intreaga gradina intr-un adevarat colț de rai, dupa ce a investit zeci de mii de lei, și totul din pasiune, in peste 1.150 de soiuri de iriși achiziționați din intreaga lume prin intermediul internetului. “Microbul” a fost transmis și altor iubitori ai acestor…

- Duminica sunteți chemați la urne pentru a lua o decizie, pentru a stabili parcursul Romaniei in Europa și al Europei in lume. Traim timpuri complicate și nori negri se ingramadesc asupra acestei familii care ne-a oferit, in primul rand, pace in ultimii șaptezeci de ani. In 26 Mai suntem toți…