Salariul minim creşte la 2.350 lei pentru studii superioare Documentul nu prevede, insa, si o majorare similara a salariului minim pentru persoanele care au o vechime de peste 15 ani, asa cum au anuntat initial autoritatile. "Tot de la 1 ianuarie, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu cel putin un an vechime in munca in domeniul studiilor superioare, salariul minim, fara sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 2.350 lei lunar, ceea ce reprezinta o crestere de 23,6% fata de luna decembrie 2019", se mentioneaza in documentul citat.



