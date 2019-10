Salariile vedetelor din România. Sume colosale Salariile pe care le incaseaza vedetele din showbizul autohton raman un subiect de actualitate. Chiar daca nu intotdeauna pot fi obținute informații referitoare la cifrele exacte, se pot face, totuși, unele calcule aproximative din care reiese ca vedetele din Romania sunt remunerate generos pentru prestațiile lor. CITEȘTE CONTINUAREA ARTICOLULUI PE DC BUSINESS ȘI VEZI CARE SUNT CELE MAI BINE PLATITE VEDETE DIN SHOWBIZUL ROMANESC Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile bugetarilor din Romania au explodat dupa 2015, pentru fiecare leu in plus castigat in privat, functionarii publici incasand aproape 3 lei. Practic, aceste cresteri salariale ale functionarilor publici au sufocat investitiile.

- Catalin Ivan, fost europarlamentar PSD timp de doua mandate, fondatorul si presedintele Partidului ADN – Alternativa pentru Demnitate Nationala – si-a anuntat astazi candidatura pentru functia de Presedinte al Romaniei in Bucuresti, intr-un loc simbolic al industriei din Romania: o hala de productie…

- "Ma astept ca domnul Iohannis sa dea din nou vina pe PSD pentru consecintele negative ale propriilor sale decizii. Adevarul este insa limpede si trebuie aratat! Indiferent ce ar fi facut premierul Dancila, indiferent daca Parlamentul voteaza o motiune sau o restructurare, cu actualul guvern sau cu…

- A fost una dintre cele mai dorite femei din Romania, insa Denisa Botcari a decis sa renunte la viata din showbizul autohton si sa plece in strainatate. Dupa o perioada in care nu s-a mai stiut nimic despre ea, noi va aducem acum vesti proaspete.

- Sunt vizați angajatii cei care au copii in varsta de pana la opt ani. Aceștia pot cere angajatorului un program flexibil de munca, potrivit directivei europeana nr. 1.158/2019. Aceasta trebuie transpusa pana la inceputul lunii august 2022. Limita de varsta este de 8 ani, dar fiecare stat din…

- Top 15 cele mai mari gafe vestimentare ale vedetelor Vedetele se pregatesc multe ore inainte de a-si face aparitia in public, iar la dispozitia lor sta o armata de oameni care fac tot posibilul pentru a se asigura ca aparitia va fi una impecabila. Cum vor arata vedetele peste 60 de ani! Insa iata ca…

- Dan Barna a fost intrebat, luni, la Digi 24, ce parere are despre declaratia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, care a spus ca legea pensiilor se va pune in aplicare, dar este "o aventura frumoasa". "Termenul aventura e legat de termenul , ori cei care ne conduc acum sunt aventurieri politic.…