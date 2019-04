Un numar de trei porci domestici au fost diagnosticati recent cu pesta porcina africana (PPA) in localitatea Doh, unde exista deja un focar al bolii declarat in luna februarie. Potrivit unui comunicat de presa al Institutiei Prefectului Salaj, dat publicitatii joi, boala a fost identificata in cadrul unor analize efectuate de medicii veterinari la porcilor domestici in sat, in scopul stingerii focarului, ce a trebui astfel mentinut. "In urma examenelor de laborator, in data de 10 aprilie au fost diagnosticati pozitiv la PPA trei porci, tot intr-o exploatatie din localitatea Doh. In aceste conditii,…