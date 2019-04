Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea i-a invitat joi pe jurnalisti in biroul sau de la Camera Deputatilor ca sa le arate ca ministrul Justitiei nu se afla acolo. Liderul PSD l-a luat peste picior pe ministrul Justitiei. Atitudinea lui Dragnea vine in contextul in care Toader se opune sa semneze ordonanta de urgenta care…

- Liviu Dragnea i-a invitat joi pe jurnaliști in biroul sau de la Camera Deputaților ca sa le arate ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu se afla acolo, și l-a luat peste picior pe acesta.

- Motiunile simple pe Justitie si Finante vor fi supuse miercuri votului plenului Camerei Deputatilor. Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, intitulata 'Tudorel Toader si PSD - ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie', initiata de 91 de deputati de la PNL si USR, a fost dezbatuta…

- Dupa ce a blocat în Parlament moțiunea simpla și a amânat votul, PSD crește presiunea pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-l amenința cu demiterea. La nivel oficial, social-democrații invoca refuzul acestuia de a da o ordonanța de urgența pe Codurile Penale. Miza reala a acestui scandal…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat de jurnalisti, luni, daca ministrul Justitiei trebuie sa aiba emotii la motiunea simpla, iar presedintele Camerei a raspuns: „Sincer, nu pot sa va raspund la aceasta intrebare, pentru ca nu stiu". „Nu stiu, chiar nu stiu sa va raspund. Sincer, nu pot sa va…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, luni, daca a discutat cu ministrul Justitiei despre ordonantele promise de acesta si care nu au fost depuse, Dragnea replicand ca el pe acest subiect nu mai discuta cu Tudorel Toader niciodata.Liviu Dragnea a precizat ca nu l-a invitat pe Tudorel…