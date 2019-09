S-au aprobat banii la calamitãti, doar pentru poduri si podete ALOCARE… Dupa o lunga asteptare, Guvernul a alocat o suma importanta de bani pentru refacerea infrastructurii distruse de inundatiile din acest an, in judetul Vaslui. Desi multi primari asteptau bani la drumuri, avand in vedere ca au fost avariate 87 km de drumuri comunale si satesti, intr-o prima faza s-a aprobat pentru judetul Vaslui suma [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

